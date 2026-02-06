Venerdì 6 febbraio si è svolta la registrazione della nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 8 febbraio alle 14 su Canale 5. Le anticipazioni diffuse dall'account Instagram di Amici News rivelano che Alessio non ha preso parte alle riprese, mentre Angie ha ricevuto un no da Anna Pettinelli per l’accesso al serale. Antonia, invece, è tornata nella scuola in veste di ospite. Inoltre, sono stati introdotti nuovi meccanismi per le esibizioni: non ci saranno più sfide.

Alessio non è presente nella puntata di Amici dell'8 febbraio

Le riprese di venerdì 6 febbraio relative alla puntata di Amici che verrà trasmessa su Canale 5 l’8 febbraio vedranno l’assenza di uno dei ballerini della scuola.

Si tratta di Alessio, appartenente alla squadra di Emanuel Lo. Al momento, però, non è stata resa nota la motivazione della sua assenza e non è chiaro se in studio sia stata fornita qualche spiegazione per il banco vuoto. Intanto, nel talent show di Maria De Filippi tornerà un volto noto della trasmissione: Antonia, ex allieva della scuola, sarà infatti ospite della puntata.

Anna Pettinelli non vuole che Angie acceda al serale di Amici

Nel frattempo, è entrata nel vivo la corsa verso il serale: gli allievi hanno iniziato a presentarsi davanti ai professori per scoprire quale sarà il loro destino e se avranno o meno accesso alla fase finale. Tra coloro finiti sotto la lente dei docenti c’è Angie, che ha ricevuto un voto contrario da Anna Pettinelli.

L’insegnante, infatti, al momento non intende portare la cantante al serale. Intanto, è trapelata anche una nuova modalità di valutazione: non ci saranno più le sfide tra gli allievi ultimi in classifica e un esterno pronto a contenderne il banco. Da ora in poi, chi si classificherà all’ultimo posto non potrà essere proposto per il serale, un cambiamento che aumenta ulteriormente la tensione all’interno della scuola.

Un riepilogo delle puntate precedenti: gli insegnanti hanno rivelato chi non porterebbero al serale

Nelle ultime puntate di Amici andate in onda su Canale 5, Maria Rosaria è stata eliminata, mentre gli insegnanti di canto hanno spiazzato gli alunni con alcune rivelazioni che hanno avuto un impatto significativo sull’intera classe.

È stato infatti stabilito che al serale accederanno soltanto 12 studenti, mentre nella scuola al momento se ne contano 18. Una notizia che ha immediatamente generato tensione e preoccupazione. Anna Pettinelli ha dichiarato che, allo stato attuale, non porterebbe Elena alla fase finale del talent, lasciando la cantante profondamente sorpresa dalla decisione della sua insegnante. Elena, infatti, ha sempre ricevuto buoni giudizi e nelle gare non ha mai avuto difficoltà a convincere i giudici con il suo talento, soprattutto dopo la sua ultima esibizione particolarmente apprezzata. Nel frattempo, Rudy Zerbi ha espresso la volontà di non voler lavorare con Valentina, spiegando di avere ancora diversi dubbi sul suo percorso.

Per Lorella Cuccarini, invece, l’allievo più in difficoltà è Lorenzo, che secondo lei non ha ancora raggiunto la maturità artistica necessaria per affrontare il serale. Queste valutazioni hanno generato discussioni e litigi tra gli studenti che, al contrario, sono stati giudicati idonei dai professori. Inoltre, la consapevolezza che ben sei tra cantanti e ballerini verranno eliminati a un passo dalla fase finale ha aumentato ulteriormente la tensione all’interno della scuola.