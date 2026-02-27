Nicolò Filippucci ha avuto la sua vincita: è questo che si dice e si legge ovunque da quando Carlo Conti ha decretato il cantante vincitore della categoria Nuove proposte di Sanremo 2026. Questo successo ha un po' spazzato via il malcontento generale per l'eliminazione del ragazzo nella semifinale di Amici di un anno fa, una vera e propria ingiustizia secondo tantissimi fan. Il talent, però, ha voluto supportare l'ex allievo con due messaggi postati su Instagram prima e dopo la vittoria all'Ariston.

Il riscatto di Nicolò sul palco dell'Ariston

"In bocca al lupo per stasera", è il primo messaggio che chi lavora ad Amici ha dedicato a Nicolò il 26 febbraio scorso.

Prima della finale di Sanremo, dunque, sul profilo Instagram del talent è apparsa una storia che aveva l'intento di supportare l'ex allievo.

Dopo il successo del ragazzo su Angelica Bove, sull'account del programma di Canale 5 è stata pubblicata una vera e propria dedica per lui: "Siamo orgogliosi di te".

Anche Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini si sono esposte sul web per congratularsi con il cantante che solo un anno fa studiava nella scuola ed è stato fermato dalla giuria ad un passo dalla finale.

La reazione degli ex compagni di Amici

Le dediche più belle, però, Nicolò le ha ricevute da alcuni ragazzi che hanno condiviso l'esperienza ad Amici con lui.

Il ballerino Daniele, per esempio, si è registrato durante la proclamazione del vincitore di Sanremo giovani e non ha trattenuto la commozione e la felicità.

TrigNO, Chiara, Francesco, Jacopo Sol e Francesca, invece, hanno postato dolci messaggi per il cantante con il quale hanno convissuto per mesi e che oggi si sta facendo strada nel mondo della musica.

I commenti dei fan sui social

Sono stati in molti a spingere Nicolò verso la vittoria di Sanremo giovani, gli stessi che un anno fa hanno definito ingiusta la sua eliminazione ad un passo dalla finale di Amici.

"Finalmente ha avuto la sua rivincita", "Facciamo ciao ciao ad Amici", "L'anno scorso sei stati derubato, ma ora hai avuto il successo che meriti", "La miglior rivincita per come è stato trattato in quel programma", "Ha vinto il talento", "La foto di Nicolò con il premio rappresenta il fallimento di Amici", "Eliminato senza neanche un saluto e ora ha vinto Sanremo, che orgoglio", si legge su X in queste ore.