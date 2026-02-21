“Non mi sono ammalata per il successo e lo stress. Pensavo di non tornare più a fare musica”, ha fatto sapere un'inedita Angelina Mango in una lettera destinata ai fan. Tra le righe la giovane lucana ha così tratto conclusioni rispetto al ritiro dalla musica, in vista del nuovo tour.

Angelina torna a calcare il palcoscenico

Angelina Mango si é detta incredula di essere tornata a calcare il palco dopo il burnout che l'ha costretta in passato a rinunciare agli impegni in musica. In vista del nuovo tour di concerti, nel mezzo delle prove per l'evento dal vivo l'ex cantante di Amici ha scritto ai fan ripensando agli errori fatti come quello di essersi lasciata condizionare, senza ascoltarsi, tradendo la sua identità fino a vivere la crisi che l'ha costretta allo stop dalla musica.

Il ritorno sul palcoscenico vissuto con l'inizio delle prove per il tour é stato per lei un momento di grande felicità provata fino alle lacrime: "Inutile dire quanto io abbia pianto, perché in questi giorni credo di aver prodotto litri di lacrime", ha ammesso, nella lettera scritta ai fan.

Il nuovo evento live la vedrà calcare i palchi in tutta la sua verità, senza filtri né maschere. E non a caso delle prove ha inoltre scritto, rivelando: "Io, ieri sera, mi sentivo libera su quel palco. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata!".

Il nuovo tour, dopo il burnout

La data zero del nuovo tour del suo ritorno dal vivo la chiama ad esibirsi sabato 21 febbraio al PalaUnical Teatro di Mantova e i fan non vedono l'ora di festeggiare con lei il suo nuovo impegno musicale.

"Nina canta nei teatri", con date confermate nelle principali città italiane tra marzo e aprile 2026, é il nuovo tour di concerti per la figlia del compianto Pino Mango con le diverse date previste:

Napoli (Teatro Augusteo): 2 marzo

Roma (Auditorium Parco della Musica): 4 marzo

Catania: 7 marzo

Bari (Teatro Team): 12 marzo

Torino: 16 marzo

Milano (Teatro degli Arcimboldi): 27 marzo.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Vivaticket.

Carriera e Discografia

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2024 con La noia e la partecipazione all'Eurovision Song Contest, la sua discografia si è arricchita con un nuovo capitolo significativo oltre il tour. Si tratta di Caramé (2025), il suo terzo lavoro in studio, pubblicato a sorpresa nell'ottobre 2025, contenente 15 tracce scritte durante l'anno di pausa.