La serata di venerdì 13 febbraio ha visto ‘Affari Tuoi – Nella Buona e nella Cattiva Sorte’ imporsi con 4.231.000 spettatori e uno share del 23,4%, conquistando la prima serata dalle 20:48 alle 23:00.

Il podio della prima serata

Al secondo posto si è classificato ‘Io Sono Farah’ su Canale 5, con 1.945.000 spettatori e uno share del 14,6%. A seguire, Rai 2 ha trasmesso il Pattinaggio Artistico delle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026, seguito da 2.071.000 spettatori con l’11,1% di share. La classifica prosegue con ‘Quarto Grado’ su Rete 4, che ha raccolto 1.010.000 spettatori (7,7%), ‘Propaganda Live’ su La7 con 846.000 spettatori (6,2%), ‘Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare’ su Italia 1 con 760.000 spettatori (4,7%), e infine ‘Past Lives’ su Rai 3, che ha registrato 314.000 spettatori (1,7%).

Access prime time: la sfida tra giochi e soap

Nella fascia dell’access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ ha dominato la scena con 4.745.000 spettatori e il 23,6% di share. Al secondo posto si posiziona ‘Cinque Minuti’ su Rai 1, con 3.622.000 spettatori e il 18,7% di share, seguito da ‘Un Posto al Sole’, che ha raggiunto 1.440.000 spettatori (7,2%).

Questi dati confermano il successo di Rai 1 nella serata del 13 febbraio, con una performance solida sia in prima serata sia in access prime time.