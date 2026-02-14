Da lunedì 16 a sabato 21 febbraio su Canale 5 alle ore 13:40 andranno in onda dei nuovi episodi di Beautiful. Le anticipazioni vedono Steffy Forrester discutere animatamente con Hope Logan accusandola di avere avuto pessimi risultati con la Hope of the Future da quando è andato via Thomas. Steffy litiga anche con suo marito, dopo aver visto che ha preso parte alle nozze di Sheila e Deacon.

Beautiful: la trama dei nuovi episodi

Il ritorno di Sheila crea agitazione in Steffy, al punto che la donna si insospettisce quando Finn tarda ad arrivare con le pizze.

A mandare su tutte le furie la donna è stata anche una foto pubblicata sui social da Il Giardino, in cu compare il marito alle nozze di Sheila e Deacon. Steffy Forrester decide di affrontare l'argomento con Finn e non sente ragioni, nonostante quest'ultimo abbia più volte detto di non voler avere alcun rapporto con Sheila.

Anche dal punto di vista lavorativo Steffy perde la testa al punto da mettere in discussione l'operato di Logan presso la Hope of the Future. A detta di Forrester, la collezione non ha più identità ed è anonima da quando Thomas è partito per Los Angeles. Anziché incassare Hope Logan replica alle accuse di Steffy sostenendo che Thomas abbia lasciato l'azienda proprio per via del suo atteggiamento.

Terminata la lite, Steffy Forrester comunica a Logan che chiuderà la Hope of the Future.

I commenti degli utenti del web

Beautiful è una delle tv soap più longeve della televisione, per questo motivo che su X diversi spettatori si dilettano a commentare le trame della famiglia Forrester e Logan.

Un utente ha scritto: "Finn decide di partecipare al matrimonio (anzi lo convincono) intanto che aspetta le pizze. È così assurda questa serie". Un altro utente ha commentato: "Steffy non ha tutti i torti ad arrabbiarsi quando scopre che suo marito è andato al matrimonio di Sheila e Deacon". Un'ulteriore ha invece criticato Steffy dal punto di vista lavorativo: "Non ti azzardare a chiudere la Hope oh the Future di Logan".

Un utente si è complimentato con Sheila e Deacon: "Finalmente sono marito e moglie". Un altro utente ha scritto: "Steffy Forrester è stata inventata con l'intento di rovinare la vita a tutti in quella serie".