Il mistero sulla vera identità del padre di Luna Nozawa è diventato uno dei filoni più intriganti delle puntate di Beautiful. La giovane stagista della Forrester Creations è giunta a Los Angeles portando con sé un passato nebuloso. Dopo aver affascinato il RJ Forrester e aver creato una frattura fra il figlio di Ridge e suo cugino Zende, Luna ha portato scompiglio anche nella vita di Bill Spencer. Dollar Bill, in passato, aveva già conosciuto Poppy, la madre di Luna. E, all'improvviso, è sorto un sospetto: la giovane stagista poteva essere sua figlia?

Da qui in poi, intorno alla storia di Luna, si sono intrecciate strane rivelazioni, si sono accumulate bugie e si sono riaperte vecchie ferite familiari che coinvolgono anche Finn e la sua complicata storia con la madre biologica, Sheila Carter.

Luna è cresciuta con la madre Poppy, una donna affascinante ma sfuggente e dei tormentosi trascorsi. Finora, la sorella di Li Finniggan ha sempre evitato di parlare del passato e dell’uomo con cui ha concepito la figlia. Per anni Poppy si è limitata a ripetere che la paternità fosse un argomento chiuso. Poi, però, il suo comportamento ha alimentato dubbi sempre più forti. Negli scorsi mesi, le puntate di Beautiful hanno raccontato che Poppy aveva avuto una relazione con Bill Spencer molti anni prima.

Inoltre, Bill, vedendo Luna, ha avuto un’immediata sensazione di familiarità. Poi Poppy ha reagito con panico all’idea di un test del DNA. Nelle puntate che andranno in onda nella settimana da lunedì 2 a sabato 7 marzo, proprio per evitare che Poppy possa manipolare il test di paternità che deve stabilire se Bill è il padre di Luna, Li si presenterà a casa dell'editore. In qualità di medico, la madre adottiva di Finn vorrà somministrare personalmente un test che lei ha portato con sé.

Il test del DNA svela l'identità del padre di Luna: spoiler di Beautiful

La soap sta dunque suggerendo che Bill potrebbe essere il padre biologico di Luna, ma la storyline è costruita per lasciare aperte più possibilità.

Magari è possibile che Poppy potrebbe aver mentito per proteggere la figlia… o per proteggere se stessa. Ma da chi?

Li Finnegan, la sorella di Poppy e la madre adottiva di Finn, ha sempre disprezzato la vita caotica della sorella. E questo suo astio sembra nascondere qualcosa di più profondo, forse un segreto di famiglia che coinvolge proprio la paternità di Luna. Raggiungendo Bill nel suo ufficio, e premendo affinché il test sia svolto sotto la sua supervisione, Li cercherà di proteggere i propri interessi.

Gli spoiler americani rivelano che Bill farà il test del DNA e che il risultato che lo confermerà padre di Luna. Presto, però, spunterà un nuovo personaggio. Un certo Tom Starr, che sosterrà di essere lui il vero padre e poi morirà improvvisamente.

Tutto questo filone, raccontato dalle puntate americane trasmesse dalla CBS nell'estate del 2024, è ovviamente ancora inedito in Italia.

Luna si mostrerà ossessionata da Bill e, in generale dall'idea di far parte della famiglia Spencer. Continuerà dunque a insistere, pretendendo di essere figlia dell'editore. Ma un nuovo test confermerà che tra Bill e la figlia di Poppy non c'è alcun legame di sangue. Ed è qui che la storyline di Luna si intreccerà ancora più strettamente con quella di Finn, il quale continuerà ad affrontare la minaccia costante rappresentata da Sheila Carter. Non è Bill, il padre di Luna. E non è nemmeno un uomo misterioso del passato di Poppy. Il genitore biologico della giovane stagista è John “Finn” Finnegan.

E tale rivelazione sconvolgerà tutti gli equilibri della soap.

Recap delle ultime puntate italiane della soap

Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, Beautiful ha raccontato la crisi in atto fra Steffy e Hope. La figlia di Ridge e Taylor ha comunicato alla figlia di Hope la chiusura imminente di Hope for the Future. E Hope ha subito immaginato che dietro la decisione della CEO della Forrester Creations possa esserci una motivazione che trascende il piano aziendale.

Intanto Bill ha scoperto che potrebbe essere il padre di Luna. Per questo ha chiesto di fare un test di paternità. L'editore ne ha parlato con Liam, lasciando il figlio sconvolto. Liam non capisce perché Poppy abbia aspettato tanto a dirglielo. Anche Katie si è mostrata preoccupata. La sorella di Brooke nutre dei dubbi su Poppy e sulla sua integrità morale.