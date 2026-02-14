Le puntate di Beautiful in onda su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 febbraio, sempre alle 13:40, promettono colpi di scena che scuoteranno le dinamiche familiari e lavorative dei Forrester. Mentre Steffy vive con ansia la ricomparsa di Sheila nella sua vita, un gesto di Finn scatenerà una crisi profonda nella loro relazione. Nel frattempo, il matrimonio tra Deacon e Sheila coinvolge Hope e Finn in ruoli inaspettati, provocando tensioni e incomprensioni. A tutto questo si aggiunge la delicata situazione professionale di Hope, che dovrà affrontare la decisione di Steffy di cancellare la sua linea di moda, portando lo scontro tra le due donne a livelli mai visti prima.

Steffy furiosa dopo la scoperta di Finn testimone alle nozze di Sheila

Nei nuovi episodi, la tensione tra Steffy e Finn raggiunge l’apice. Mentre Liam cerca di rassicurarla, Steffy non riesce a darsi pace per il ritardo del marito, uscito per prendere delle pizze. La situazione precipita quando, tramite i social, scopre che Finn è stato addirittura testimone di nozze assieme a Hope al matrimonio di Sheila e Deacon. Questo dettaglio, apparentemente frutto di una coincidenza, viene vissuto da Steffy come un vero e proprio tradimento. La donna, da sempre convinta che Sheila rappresenti una minaccia per la loro famiglia, si sente ferita e tradita dall’atteggiamento di Finn, che le aveva promesso di tenere le distanze da sua madre biologica.

Ne nasce un confronto acceso, in cui Steffy ribadisce la sua posizione: non accetterà mai che Finn abbia rapporti con Sheila e pretende che il marito tagli ogni legame. Finn prova a giustificarsi, ma la tensione tra i due sembra destinata a crescere, rischiando di mettere a dura prova la loro unione.

Hope e Steffy ai ferri corti: la linea Hope for the Future a rischio

Parallelamente, la rivalità tra le due giovani Forrester si sposta sul piano professionale. Steffy convoca Hope in azienda e critica duramente la sua linea di moda, sostenendo che senza Thomas abbia perso la sua identità e non sia più compatibile con la visione aziendale. Nonostante riconosca il talento di R.J. e Zende, Steffy non è disposta ad aspettare i tempi di una riorganizzazione e annuncia la volontà di cancellare “Hope for the Future”.

La discussione si trasforma presto in un duro scontro personale, con Hope che accusa Steffy di aver spinto Thomas ad andarsene e di non mostrare alcuna comprensione per le difficoltà del momento. Hope, esasperata, dichiara che non permetterà più a Steffy di rovinarle la vita. Ma la decisione di Steffy sembra irremovibile e la rottura tra le due donne appare ormai inevitabile.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nell’episodio andato in onda sabato 14 febbraio, Sheila e Deacon si sono uniti in matrimonio presso “Il Giardino”, con Finn coinvolto suo malgrado come testimone, mentre Hope ha ricoperto il ruolo di damigella. Sheila, sopraffatta dall’emozione, ha implorato Finn di restare e assistere alle nozze.

Nel frattempo, Eric, Ridge e Brooke hanno manifestato le loro preoccupazioni per la presenza ingombrante di Sheila, temendo che la donna possa ancora rappresentare un pericolo per la loro famiglia. Brooke ha cercato di spiegare la posizione di Hope, convinta che il matrimonio possa cambiare Sheila grazie all’amore di Deacon, ma Ridge si è mostrato scettico e preoccupato. A casa di Steffy, l’atmosfera era serena, ma la donna ha ribadito che Finn deve tenersi lontano dalla madre biologica, ignara che in quel momento lui stesse partecipando alle nozze. La cerimonia si è conclusa tra emozioni contrastanti, con Sheila e Deacon che si sono scambiati i voti sotto gli occhi di Hope e Finn, entrambi combattuti tra emozioni e timori.