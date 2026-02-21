Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 da lunedì 23 a sabato 28 febbraio alle 13:40, promettono scintille e scontri senza esclusione di colpi. Al centro della scena ci sarà la delicata questione della chiusura di "Hope for the Future": Steffy ha comunicato ufficialmente a Hope la volontà di cancellare la linea per i risultati deludenti, ma la giovane Logan non intende arrendersi e si prepara a lottare con tutte le sue forze per difendere il suo lavoro e la sua famiglia. Nel frattempo, Bill, dopo aver ritrovato Poppy, vuole scoprire se Luna sia davvero sua figlia e si mostra deciso a sottoporsi al test del DNA.

L'atmosfera si fa incandescente anche per le tensioni tra le sorelle Logan, con Katie che guarda con sospetto a Poppy e teme che dietro la sua improvvisa sincerità ci siano secondi fini.

Hope contro Steffy: la battaglia per "Hope for the Future" si accende

Le giornate alla Forrester Creations sono più tese che mai. Steffy, forte del suo ruolo manageriale e supportata dai dati negativi della linea, si mostra inflessibile: ha deciso che "Hope for the Future" deve essere chiusa, anche a costo di scontrarsi con Brooke pur di fare il bene dell’azienda. Hope, però, non ci sta e sospetta che dietro alla scelta della sorellastra si nascondano motivazioni personali; teme che Steffy voglia isolarla e tagliare fuori anche Thomas e Douglas.

Carter conferma il calo delle vendite, ma Hope non si lascia abbattere: racconta a Katie e Brooke le sue preoccupazioni e promette che si batterà con ogni mezzo per difendere ciò che ha costruito. Anche Ridge viene messo al corrente della decisione di Steffy e vuole vederci chiaro, chiedendo direttamente spiegazioni alla figlia. La tensione tra le fazioni Logan e Forrester si taglia con il coltello, mentre Hope si prepara a un confronto che potrebbe cambiare il suo futuro professionale e personale.

Il mistero di Luna: Bill chiede il test del DNA, Katie non si fida di Poppy

Parallelamente alle vicende aziendali, si intreccia la storyline di Luna e della sua possibile paternità. Bill, travolto dall’entusiasmo di una nuova possibile figlia, vuole andare fino in fondo e sottoporsi al test del DNA, condividendo la notizia con Liam che resta senza parole.

Poppy si confida con Luna, spiegandole le sue ragioni e i timori che l’hanno trattenuta finora dal rivelare la verità: non voleva sembrare un’arrampicatrice agli occhi di Bill. Tuttavia, le sorprese non finiscono qui: Katie, Donna e Brooke discutono animatamente della situazione, con Katie che si mostra sempre più diffidente sul conto di Poppy. La sorella di Bill teme che la donna sia interessata solo al patrimonio Spencer e ne parla anche con R.J., il quale però prende le difese di Poppy e Luna. La situazione si complica ulteriormente quando Li, la zia di Luna, si schiera apertamente contro la sorella, accusandola di essere una manipolatrice e una cacciatrice di dote. Il test del DNA si profila come il possibile punto di svolta: la verità è vicina e potrebbe cambiare per sempre il destino della famiglia Spencer.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nell’ultimo appuntamento di Beautiful, andato in onda sabato 21 febbraio, la tensione alla Forrester Creations ha raggiunto livelli altissimi. Steffy ha chiamato Hope per affrontare direttamente il problema della linea "Hope for the Future" e non ha usato mezzi termini: la colpa del crollo secondo lei è da attribuire all’assenza di Thomas, senza il quale la collezione ha perso identità e valore. Steffy ha riconosciuto il talento di R.J. e Zende, ma è stata irremovibile, dichiarando che la linea non rientra nei suoi piani per il futuro dell’azienda. Hope, sentendosi attaccata, ha accusato Steffy di aver spinto Thomas ad andarsene e di non dare il tempo necessario alla sua squadra per riorganizzarsi.

Lo scontro tra le due è stato acceso e si è concluso con la decisione drastica di Steffy: la linea è destinata a chiudere, lasciando Hope in una posizione di grande difficoltà, ma anche più determinata che mai a non farsi travolgere dagli eventi.