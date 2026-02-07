Le puntate di Beautiful che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 9 a sabato 14 febbraio alle 13:40 porteranno al centro della scena un evento destinato a sconvolgere i delicati equilibri di Los Angeles: il matrimonio tra Deacon e Sheila. Una scelta che divide profondamente le famiglie Forrester e Spencer, mentre Hope si trova a dover decidere se sostenere il padre nonostante le pressioni di Brooke. Intanto Steffy e Ridge temono che Sheila possa nuovamente minacciare la serenità di tutti, mentre Sheila stessa tenterà disperatamente di coinvolgere Finn nella cerimonia più importante della sua vita.

Le nozze di Deacon e Sheila, tra tensioni e ritorni inaspettati

Gli episodi in arrivo metteranno in scena il tanto atteso matrimonio tra Deacon e Sheila, che si svolgerà in un’atmosfera tutt’altro che serena. La cerimonia, inizialmente prevista sulla spiaggia, avrà luogo invece nel ristorante Il Giardino, chiuso per l’occasione. Sheila, emozionata e nervosa, proverà a convincere Finn a essere presente e persino a fare da testimone a Deacon, giocando la carta dei sentimenti: ricorderà al figlio tutte le volte in cui ha salvato persone a lui care, tentando di dimostrare di essere cambiata. Finn, inizialmente riluttante, finirà però per trovarsi casualmente al ristorante e, spinto anche dalla presenza di Hope e dalle insistenze della madre, accetterà di restare e partecipare come testimone.

Hope si presenterà alla cerimonia, decisa a sostenere il padre nonostante la contrarietà di Brooke, che teme che Sheila possa solo portare altro dolore. Questo gesto di lealtà verso Deacon, però, la metterà in conflitto con la madre e con la stessa Steffy, che vede in Sheila una minaccia costante. Mentre Sheila e Deacon si scambiano le promesse, Hope e Finn assisteranno con emozioni contrastanti: per entrambi la paura che Sheila possa tradire la nuova fiducia è ancora molto forte.

Le paure di Steffy e la tensione nella famiglia Forrester

Parallelamente alle nozze, le tensioni nella famiglia Forrester raggiungono il culmine. Steffy, più che mai determinata a proteggere Finn e la loro famiglia dalla presenza ingombrante di Sheila, esorta Finn a non cedere e a mantenere le distanze dalla madre biologica.

Ignara del fatto che Finn si ritroverà a essere parte attiva della cerimonia, Steffy ribadisce a tutti che la donna rimane un pericolo. Ridge ed Eric condividono le sue preoccupazioni e non nascondono il timore che questo matrimonio possa segnare una nuova fase di instabilità per tutti. Brooke, dal canto suo, cerca di far ragionare Hope, ricordandole tutti i torti subiti dal passato per mano di Sheila. Ma Hope, pur consapevole delle ombre che circondano la donna, si dice pronta a dare una possibilità al cambiamento, convinta che l’amore di Deacon possa davvero fare la differenza. Questo confronto tra madre e figlia mette in luce quanto sia profondo il dilemma morale che attraversa la famiglia Logan.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nell’ultimo episodio trasmesso, Ridge e Brooke si sono lasciati andare a un momento di complicità in ufficio, interrotti dall’arrivo scherzoso di Steffy che ha riportato tutti alla realtà lavorativa. In ospedale, Finn ha cercato di offrire conforto a Hope, alle prese con le difficoltà legate al divorzio da Liam e alla fine della storia con Thomas. Intanto, Sheila ha espresso a Deacon la sua paura che Steffy possa ancora una volta ostacolare il rapporto con Finn proprio nel giorno delle nozze. Steffy si è rivolta a Brooke per chiedere di tenere sotto controllo Hope, temendo che la sua influenza possa spingere Finn verso Sheila. Nonostante tutto, Hope ha ribadito di voler credere nel cambiamento della donna e di essere pronta a sostenere il padre, mentre Finn aveva annunciato di non voler partecipare al matrimonio per rispetto verso Steffy. L’annuncio delle nozze da parte di Deacon ha però lasciato tutti senza parole, portando a un nuovo livello la tensione tra le famiglie.