Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 9 al 14 febbraio svelano che Finn parteciperà alle nozze della madre e Finn, dopo essere giunto a Il Giardino, dove si officerà la cerimonia, per ordinare la cena per la sua famiglia.

Arriva il giorno delle nozze di Sheila e Deacon

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate che verranno trasmesse da lunedì 9 a sabato febbraio raccontano dell'incredulità che colpirà Ridge, Steffy e Brooke quando Hope comunicherà loro che Deacon ha deciso di sposare Sheila. Brooke chiederà alla figlia se ha tentato di far cambiare idea al padre, ma lei risponderà che Deacon non ha intenzione di rinunciare ai suoi piani.

Inoltre, Steffy, preoccupata per l'effetto che la donna potrebbe avere sulla sua famiglia, ricorderà a tutti con perentorietà che ha dato un ultimatum a Finn: se rivedrà sua madre, non potrà più stare con lei.

Sebbene Sheila abbia provato a far cambiare idea a Finn per farlo intervenire al suo matrimonio in qualità di testimone di Deacon, il dottore sembrerà deciso a non prendere parte alla cerimonia. Presto giungerà il giorno delle nozze, che non si celebreranno sulla spiaggia come previsto all'inizio ma all'interno del ristorante 'Il Giardino', chiuso per l'occasione. Hope deciderà di partecipare, avendo percepito un cambiamento in Sheila, mentre Steffy, vedendo Finn titubante, lo spingerà a non concedere alcuna apertura alla madre.

Hope damigella di Sheila

Dopo aver ricevuto la visita di Liam che continuerà a fare battute su Sheila, Finn uscirà di casa infastidito per andare al ristorante a prendere delle pizze, ma si ritroverà nel bel mezzo della cerimonia. Sheila lo pregherà di restare coadiuvata da Deacon e Hope. Finn accetterà di restare e assisterà alla cerimonia provando sentimenti contrastanti: da un lato sarà emozionato e dall'altro preoccupato.

Intanto alla Forrester si continuerà a parlare della presenza di Hope al matrimonio, mentre Steffy sarà certa che Finn non la deluderà e non si avvicinerà alla madre, ignara di quello che sta realmente accadendo.

L'ultimatum di Steffy

Nelle puntate precedenti di Beautiful, Steffy esasperata dalla notizia del ritrovamento di Sheila ha deciso di mettere il marito davanti ad una scelta: o lei o la madre biologica. Finn ha optato per la moglie. Hope, invece, nonostante qualche titubanza, ha deciso di non lasciare da solo il padre stando al suo fianco nel giorno delle nozze con Carter.