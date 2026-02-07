Negli episodi di Beautiful in onda dal 9 al 14 febbraio, Hope manifesterà la volontà di essere presente il giorno delle nozze del padre [VIDEO]. Finnegan, inizialmente, non vorrà essere presente, ma quando per caso si troverà presso il Giardino non se la sentirà di dire no e così verrà meno alla promessa fatta a Steffy. Sharpe e Sheila alla fine si uniranno in matrimonio davanti ai rispettivi figli.

Hope dice a Brooke che andrà al matrimonio di Deacon

Deacon rimarrà fermo sulle sue posizioni e sarà deciso a sposare Sheila. La notizia delle nozze ha stupito tutti e Steffy chiederà ad Hope se si è impegnata per far cambiare idea al padre, ma la giovane Logan risponderà che non ha voluto sentire ragioni.

Steffy e Ridge temeranno conseguenze per la famiglia, ma penseranno anche ai risvolti negativi che potrebbero ricadere su Sharpe in ambito lavorativo.

Nel frattempo Deacon e la dark lady decideranno che le loro nozze saranno celebrate al Giardino e non in spiaggia. L'uomo rassicurerà la futura moglie circa il fatto che non sarà mai più sola. In tutto questo, Brooke noterà un certo turbamento nella figlia, la quale le farà presente di non voler lasciare solo il padre nel giorno del suo matrimonio.

Deacon e Sheila diventano marito e moglie

Steffy noterà uno strano comportamento in Finnegan, dovuto al fatto che quel giorno Sheila si sposerà, e lo inviterà a pensare solo alla sua famiglia. Intanto, nella casa sulla scogliera giungerà Liam, che approfitterà della situazione per deridere il medico.

Nel frattempo Sheila e Deacon saranno pronti a sposarsi al Giardino alla presenza della sola Hope. Alla fine mentre saranno intenti a scambiarsi le promesse, arriverà Finnegan. Quest'ultimo però si troverà nel locale per prendere cibo d'asporto ed inizialmente non vorrà rimanere, ma poi cambierà idea. I due sposi si baceranno davanti ai rispettivi figli, i quali concorderanno che adesso cambierà tutto. Steffy, invece, sarà all'oscuro di tutto e sarà certa che il marito manterrà la promessa.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Steffy ha intimato ad Hope di mantenersi distante da Finnegan e di non mettergli in testa strane idee. La giovane Logan però non ha ascoltato quanto detto dalla sorellastra e ha raccontato al medico della volontà di Deacon e Sheila di sposarsi in presenza di loro due. Entrambi hanno meditato su cosa fare.

Inoltre Liam ha informato Steffy circa il fatto che Hope è certa che l'anziana Carter non sia più la minaccia di un tempo.