Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 16 al 21 febbraio svelano che Steffy andrà su tutte le furie quando scoprirà che Finn ha preso parte al matrimonio di Sheila e Deacon.

Finn e Hope presenti alle nozze dei genitori

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che verranno trasmesse da lunedì 16 a sabato 21 febbraio iniziano con il dialogo tra Steffy e Liam. La Forrester sarà preoccupata per la lunga assenza di Finn, il quale recatosi a Il Giardino per prendere delle pizze non avrà ancora fatto ritorno a casa.

Liam invece apprezzerà la scelta di Steffy di impedire al marito di vedere la madre biologica.

Intanto, la ristorante avverranno le nozze tra Sheila e Deacon, alla presenza dei rispettivi figli Finn e Hope. La cerimonia si concluderà con alcune foto in cui tutti saranno immortalati. E infatti, mentre Liam scoprirà che Hope e Finn hanno preso parte alle nozze, gli sposi pubblicheranno sui loro profili social gli scatti che li immortalano con i i figli all'altare.

Steffy vuole cancellare la linea di moda di Hope

Non appena Steffy vedrà le foto sui social andrà su tutte le furie e litigherà aspramente con il marito sentendosi tradita. Quando il medico proverà a spiegare che la sua partecipazione alla cerimonia è stata frutto di una coincidenza, la Forrester non vorrà ascoltare ragioni e ribadirà la sua volontà che Sheila non abbia mai più alcun contatto con lui, ritenendola un pericolo per la famiglia.

Hope incontrerà Liam, il quale cercherà di farle comprendere il pericolo rappresentato da Sheila. Successivamente, Steffy incontrerà a lavoro Hope e la rimprovererà di aver fatto perdere identità alla sua linea di moda dopo la partenza di Thomas. Tra le due donne si giungerà allo scontro che culminerà nella volontà espressa da Steffy di cancellare la linea Hope for the future.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle precedenti puntate di Beautiful, Finn uscito di casa per ordinare delle pizze, si è recato a 'Il Giardino'. Qui, ha scoperto che le nozze di Sheila e Finn sti stanno celebrando proprio al ristorante. Nonostante il divieto della moglie e qualche titubanza, alla fine il medico ha deciso di restare al fianco della madre, pur consapevole che ciò potrebbe scatenare la furia di Steffy.