Negli episodi di Beautiful in onda dal 16 al 21 febbraio, Steffy si vendicherà di Finnegan e Hope. La giovane Forrester rimprovererà al marito di avere preso parte al matrimonio di Sheila e Deacon e di essere venuto alla promessa di non avere niente a che fare con la sua madre biologica.

Nello stesso tempo la figlia di Ridge criticherà la linea Hope for the Future ed annuncerà alla giovane Logan la decisione di chiuderla.

Steffy vede sui social che Finnegan ha partecipato al matrimonio di Sheila e Deacon

Steffy risulterà essere molto nervosa, poiché attenderà il ritorno di Finnegan a casa e non comprenderà il motivo del ritardo per il semplice acquisto di una pizza.

La giovane Forrester non si sentirà tranquilla da quando ha scoperto che Sheila è ancora viva e Liam sarà al suo fianco, in quanto non vorrà lasciarla da sola visto che le bambine sono a giocare dai vicini.

Nel frattempo Finnegan e Hope hanno partecipato al matrimonio di Deacon e l'anziana Carter come testimoni. Il medico si lascerà fotografare insieme agli sposi, i quali saranno felici di avere avuto i propri figli in un giorno così tanto importante. In tutto questo, Steffy dai profili social del Giardino si sentirà tradita dal marito che è venuto meno alla promessa fattale di stare lontana dalla dark lady.

Liam dice a Hope di meditare bene ogni decisione

Finnegan cercherà di placare l'ira di Steffy e le farà presente di non volere instaurare alcun tipo di rapporto con Sheila.

La figlia di Ridge non accetterà le sue giustificazioni e lo rimprovererà per quanto fatto. Inoltre Hope spiegherà a Liam come si sono svolte le nozze e l'uomo la esorterà a ponderare bene ogni decisione.

In seguito Steffy convocherà la giovane Logan nel suo ufficio e criticherà la sua linea di moda, pur manifestando apprezzamento per il lavoro portato avanti da RJ e Zende. La figlia di Brooke non tollererà le criticherà ed accuserà la sorellastra di avere spronato Thomas a lasciare la città, non comprendendo che ha bisogno di tempo per riorganizzare ogni cosa. Alla fine Steffy reagirà con fermezza di fronte alla sue parole e le annuncerà di avere deciso di chiudere la linea Hope for the Future.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Finnegan si è recato al Giardino per ritirare del cibo d'asporto, ma una volta giunto sul posto ha trovato Sheila e Deacon pronti ad essere uniti in matrimonio. Inizialmente il medico ha declinato l'invito dell'anziana Carter a restare, ma in seguito ha cambiato idea anche se è stato consapevole che questo avrebbe determinato dei problemi con Steffy. Pure Hope non ha ascoltato i consigli di Brooke e ha scelto di rimanere al fianco del padre nel giorno delle sue nozze.