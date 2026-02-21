Negli episodi di Beautiful in onda dal 23 al 28 febbraio, Bill deciderà di sottoporsi al test di dna e spererà di poter risultare il padre di Luna. Li però non si fiderà della sorella e la considererà una manipolatrice, amante del denaro.

Inoltre Hope non si arrenderà alla chiusura della linea Hope for the Future e vorrà lottare anche per riavere con sé Thomas e Douglas.

Hope vuole lottare per mantenere la sua linea di moda

Bill sarà felice di avere ritrovato Poppy e deciderà di fare il test di paternità, ma prima si confronterà con Liam. Intanto Nozawa senior parlerà alla figlia della possibilità che Spencer possa essere suo padre.

Le sorelle Logan, invece, parleranno della relazione esistente tra Bill e Poppy, anche se Donna e Brooke saranno certe che Katie è ancora innamorata del suo ex marito.

Nel frattempo Steffy non avrà cambiato idea e sarà intenzionata a chiudere la linea Hope for the Future, in quanto non più redditizia per la società. Hope però non avrà alcuna voglia di arrendersi alla situazione che si è venuta a creare e spiegherà alla sua famiglia che lotterà non solo per salvare la sua linea di moda, ma anche per riavere al suo fianco Thomas e Douglas.

R.J difende il comportamento di Luna e Poppy

Bill confesserà a Liam di poter essere il padre di Luna, ma il giovane Spencer sarà scosso dalla vicenda e si chiederà il motivo per cui Poppy ha taciuto la notizia per tanti anni.

Spencer senior difenderà l'operato di Nozawa senior e confiderà che la paternità possa essere confermata, anche se comprenderà che le tensioni all'interno della famiglia potrebbero aumentare.

Nel frattempo Katie esternerà a R.J. tutte le perplessità sul comportamento tenuto da Poppy e si domanderà se è possibile fidarsi di lei. Li interverrà ed accuserà la sorella di essere stata sempre una manipolatrice ed amante del denaro. R.J. prenderà subito le difese della sua fidanzata e di Poppy, ma la dottoressa Nozawa aggiungerà di conoscere fin troppo bene la sorella.

In tutto questo, si attenderà l'esito del test del dna che potrebbe cambiare ogni equilibrio.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Steffy ha scoperto da alcune foto sui social che Finnegan ha partecipato al matrimonio di Sheila e Deacon.

Il medico ha giustificato le sue azioni, ma lei si è sentita tradita. La giovane Forrester ha inoltre contestato Hope e le scelte operate nell'ultimo periodo ed alla fine ha deciso di chiudere la linea Hope for the Future.