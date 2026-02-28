Negli episodi di Beautiful in onda dal 2 al 7 marzo, Steffy ribadirà la volontà di chiudere la linea Hope for the Future a causa del calo di vendite. Ridge però concederà alla giovane Logan un'ultima possibilità. Finnegan, invece, difenderà Hope.

Inoltre Bill si sottoporrà al test del dna e tutti saranno in attesa di sapere se Spencer è realmente figlio di Luna.

Bill e Luna aspettano l'esito del test di paternità

Li avrà paura che Poppy possa in qualche modo alterare l'esito del test di paternità e si proporrà di fare lei stessa il prelievo, così da capire realmente se è o meno il padre di Luna.

Questo gesto testimonierà ulteriormente come la dottoressa Nozawa non ha fiducia nei confronti della sorella. Intanto Li eseguirà il test e sia Luna che Bill saranno in attesa di notizie, ma pure R.J. e Katie saranno curioso di capire l'esito.

Nel frattempo Steffy alla Forrester Creations rimprovererà a Ridge di difendere l'operato di Hope e questo nonostante l'importante calo di vendite riscontrate nel corso dell'ultimo anno. Lo stilista però non cambierà la propria opinione e sarà certo che cancellare la linea di moda adesso sarebbe un grosso errore.

Steffy difende le sue scelte

Steffy terrà una riunione nell'azienda di famiglia, ma non farà partecipare Brooke. La giovane Forrester ribadirà la volontà di chiudere la linea Hope for the Future, ma Ridge sarà del parere opposto e darà un'ultima possibilità a Hope.

Lo stilista annuncerà che si occuperà della direzione creativa e che al comando ci sarà Steffy, coadiuvata da Carter.

Nel frattempo Hope si confronterà duramente con la sorellastra e la incolperà di volere cancellare la sua linea di moda, solo per la rivalità esistenti tra le famiglie Logan e Forrester. La figlia di Ridge difenderà le sue scelte e spiegherà che tutto è dipeso semplicemente da esigenze di bilancio. Successivamente Finnegan andrà dalla moglie ed assumerà le difese di Hope, non condividendo l'eccessiva intransigenza, Quando Steffy andrà via, il medico esternerà alla bella Logan l'insoddisfazione per i ripetuti scontri con i membri della famiglia Forrester.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Bill ha deciso di sottoporsi al test del DNA per comprendere se è realmente il padre di Luna. Liam è rimasto scosso da questa possibile soluzione, mentre Poppy ha spiegato di avere taciuto la notizia per tanti anni per paura e per proteggere la figlia da possibili problemi. Katie e Li hanno espresso tutte le loro perplessità su Nozawa senior e non si sono fidate del suo comportamento.