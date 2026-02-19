Gli episodi riguardanti le trame americane di Beautiful parlano del ritorno di Bill Spencer: l'uomo è tornato più spietato di prima e il suo unico intento è quello di lanciare in fretta la Logan solo ed esclusivamente per vendicarsi di Ridge. Al magnate non interessa la collezione, ma solamente la pubblicità e questo non fa altro che mettere in difficoltà Katie e Eric.

Beautiful: cosa sta succedendo nelle puntate americane

Prossimamente le puntate americane di Beautiful arriveranno anche in Italia su Canale 5.

Le anticipazioni riguardanti le nuove trame vedono il ritorno di Dollar Bill: l'uomo ha fretta di lanciare la Logan per vendicarsi di Ridge.

Forrester lavorando con Katie ha compreso che la qualità delle stoffe non è pregiata come quando lavorava con Ridge, quindi ha chiesto ulteriore tempo per fare una bella figura durante la sfilata. Tempo che però non è stato concesso da Spencer, visto che sembra essere interessato solamente alla pubblicità piuttosto che alla collezione: Bill vuole dimostrare che la Forrester Creations ha un rivale e che la firma è di Eric Forrester e tutto questo serve a prendersi la sua rivincita personale contro il sarto che ha licenziato sua moglie.

Nonostante Katie implora Bill di attendere, l'imprenditore non sente ragioni. Dunque la sorella di Brooke non può fare altro che sperare che Eric Forrester continui ad essere dalla sua parte.

Il futuro della Logan Fashion pare essere compromesso ancora prima di esordire in passerella.

Dove e quando seguire la Tv Soap

È possibile seguire Beautiful dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 13:40 circa. In alcune occasioni è possibile che alcuni episodi della tv soap americana siano trasmessi anche di domenica. Per tutti coloro che intendessero vedere la serie in streaming è possibile farlo sul sito Mediaset Infinity nella sezione dedicata.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, gli appassionati di Beautiful si dilettano a commentare le trame che vedono coinvolgono i protagonisti: "Non Hope che pensa a Finn". Un altro ha affermato: "Io comunque Hope un po’ la capisco… Anch’io parto coi film mentali quando un uomo è gentile con me (anche se automaticamente lo cancello quando scopro che è impegnato, dettagli)".

Un fan ha aggiunto: "Luna vorrebbe Bill come padre, chiamala scema a questa". Tra i vari utenti c'è chi ha criticato Finn: "Ma un po' di personalità no?". Infine un fan ha commentato: "Vorrei avere la seraficità di Dollar Bill. A ogni ex con prole che incontra dopo vent'anni chiede se si tratti si un suo pargolo e si dice pronto a riconoscerlo".