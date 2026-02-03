Belen Rodriguez tornerà in tv in occasione del Festival di Sanremo 2026 e nell'attesa ha rotto il silenzio spendendo elogi su Maria De Filippi, smentendo Fabrizio Corona che aveva detto che De Filippi l'avrebbe spinta all'addio alla TV.

Belen Rodriguez: Da Maria De Filippi ho imparato tanto

Belen Rodriguez é tornata a raccontarsi a Che tempo che fa, incalzata sui quesiti di Fabio Fazio, occasione in cui ha ammesso di aver vissuto quattro anni difficili in balia dell'ansia, senza smentire il pettegolezzo sulle incomprensioni con Maria De Filippi che avrebbe avuto prima del ritiro dalla TV di Mediaset.

Ma ha ringraziato Maria per il sodalizio artistico e la vicinanza avuti.

Secondo il gossip che l'ex Fabrizio Corona ha lanciato al podcast Falsissimo, Belen avrebbe lasciato il ruolo della conduzione per poi dire addio a Mediaset dopo che Maria De Filippi si sarebbe negata di esaudire una sua richiesta. Pare, infatti, che dall'alto del ruolo di produttrice De Filippi le avesse negato di avere un maggiore spazio al timone di Tu si que vales, dove Rodriguez era co conduttrice. Motivo per cui l'argentina avrebbe ceduto il ruolo e chiuso i rapporti con Mediaset. Ma ospite in studio da Fazio, Belen ha speso solo parole positive sulla regina degli ascolti di Mediaset, quasi a volerla definire una maestra:

"Maria ha una mente davvero incredibile ed è questo che mi ha portato a imparare da lei, ad esempio ho imparato a pensare in modo costruttivo".

Di recente aveva ammesso di soffrire da tempo di attacchi di panico,.

Il ritorno televisivo sarà a Sanremo

Come anticipato sempre ai microfoni da Fabrizio Fazio, Belen Rodriguez tornerà a calcare il Teatro Ariston nel ruolo di co conduttrice del Festival di Sanremo. L'occasione del ritorno in TV, sulle reti Rai, sarà per lei la puntata delle collaborazioni tra i concorrenti Big in gara e gli ospiti invitati:

"Torno a Sanremo nella serata dei duetti, ma non come cantante... Ci sono un po' di personaggi improbabili. Samurai Jay canta Ossessione. Possiamo dire che io ci sarò, il resto non si può dire...".

La showgirl è di recente diventata la nuova conduttrice (o ospite fissa) del programma comico Only Fun, in onda sul canale NOVE dal 5 febbraio 2026.

Circa la situazione Sentimentale, nonostante i numerosi gossip nell'intervista di febbraio 2026 si è dichiarata single da due anni (dal termine della relazione con Elio Lorenzoni), sottolineando come stia cambiando i propri "gusti" in amore e preferendo ora una maggiore riservatezza. Belén ha recentemente cambiato abitazione a Milano, trasferendosi nel quartiere di Brera per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Resta legatissima ai suoi due figli, Santiago (avuto da Stefano De Martino) e Luna Marì (avuta da Antonino Spinalbese).