Ancora cambiamenti nella programmazione a casa Mediaset: Io sono Farah andrà in onda di venerdì, al posto di Colpa dei sensi che invece sarà sposato il martedì.

Lo spostamento della soap tv è dovuto, probabilmente, all'apertura dei Giochi Olimpici che si svolgerà venerdì 6 febbraio su Rai 1. La produzione della fiction con Gabriel Garko avrebbe preferito evitare il confronto.

Colpa dei sensi spostato al martedì per i Giochi Olimpici

Io sono Farah tornerà in onda con una nuova puntata serale venerdì 6 febbraio. Eccezionalmente, quindi, la dizi turca sarà trasmessa due volte in questa settimana.

La decisione dei vertici Mediaset si accoda ai tanti cambiamenti degli ultimi giorni che hanno visto protagoniste le soap turche. Domani ci sarà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici dalle 19.45 alle 23.00 circa, su Rai 1 e probabilmente Canale 5 ha preferito schierare Io sono Farah per la gara di ascolti. Il pubblico Che ha seguito la prima puntata di Colpa dei sensi dovrà attendere ancora qualche giorno per conoscere il destino dei due protagonisti interpretati da Gabriel Garko e Anna Safronik. La programmazione di Canale 5, quindi resta incerta e a farne le spese sono quasi sempre le dizi turche. Fino a qualche settimana fa, infatti, si era deciso per la prima serata dedicata a Forbidden Fruit il giovedì.

Nonostante i buoni ascolti, però, la stessa fascia è stata occupata da Striscia la notizia che vi resterà ancora per due puntate.

Io sono Farah eccezionalmente in onda di venerdì

I fan di Io sono Farah potranno godere di una lunga puntata serale anche domani, come si evince dal promo che Canale 5 sta passando. Le trame sono ad un punto cruciale, perché la protagonista ha appena deciso di fare buon viso a cattivo gioco con Behnam che la tiene prigioniera con suo figlio. Farah ha scelto di agire di astuzia e guadagnarsi la fiducia dell'uomo per recuperare il video con cui la sta ricattando. Il suo piano è scappare con il piccolo Kerim appena si approprierà della prova che la incriminerebbe per omicidio insieme a Gonul e Bade. Le tre donne, infatti, nelle scorse puntate hanno tolto la vita ad Ali Galip, il temuto boss della famiglia degli Akinci.