Cambio palinsesto Mediaset nella settimana che va dal 22 al 28 febbraio 2026, quella in cui su Rai 1 andrà in onda l'attesissima 76esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Laura Pausini per tutte e cinque le serate.

In prime time si registra il triplo appuntamento con Io sono Farah, la fortunata serie televisiva turca che sta registrando buoni ascolti in prime time e avrà il compito di assicurare un buon numero di telespettatori sulla rete ammiraglia del Biscione.

Come cambia il palinsesto Mediaset dal 22 al 28 febbraio contro Sanremo 2026

Il palinsesto serale di Canale 5 prevede per domenica 22 febbraio prevede un nuovo appuntamento con Io sono Farah in prime time mentre lunedì 23 febbraio andrà in onda un best-of dell'ultima edizione di Zelig, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Martedì 24 febbraio, invece, contro la prima puntata del Festival di Sanremo 2026 andrà in onda una puntata speciale della soap opera turca Io sono Farah in prima visione assoluta, chiamata a fare gli straordinari in questa settimana contro la kermesse musicale condotta da Conti.

Mercoledì 25 febbraio, invece, si punterà sulla messa in onda del film kolossal Il Gladiatore mentre giovedì 26 febbraio andrà in onda la pellicola Come un gatto in tangenziale.

La soap opera Io sono Farah triplica nella fascia serale di Canale 5

Venerdì 27 febbraio, invece, andrà in onda la terza puntata settimanale della soap Io sono Farah, in programma dalle 21:55 alle 24:20 circa, contro la serata speciale del Festival di Sanremo dedicata alle Cover, con la partecipazione di svariati artisti della musica italiana ed internazionale.

Sabato 28 febbraio salterà l'appuntamento con C'è posta per te: il people show ideato e condotto da Maria De Filippi non andrà in onda nella fascia serale per lasciare spazio alla pellicola Come un gatto in tangenziale 2, che occuperà la fascia del prime time dalle 22 alle 24 circa.

Per tutta la settimana di Sanremo, invece, risulta confermato l'appuntamento con La ruota della fortuna, il game show a premi condotto da Gerry Scotti previsto in access prime time contro l'anteprima del Festival.