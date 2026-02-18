Mediaset cambia la programmazione nella settimana che va dal 23 al 29 febbraio e alza bandiera bianca contro il Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Anche quest'anno il palinsesto della rete ammiraglia del Biscione subirà delle sostanziali modifiche nella fascia serale: tra film in replica e programmi in pausa come C'è posta per te, spicca l'appuntamento con Io sono Farah, che proseguirà regolarmente in prima visione assoluta con le puntate inedite della stagione finale.

Come cambia la programmazione Mediaset dal 23 al 29 febbraio: si ferma C'è posta per te

Per la settimana del Festival di Sanremo 2026, Mediaset procederà con la sospensione di C'è posta per te dal prime time di sabato 28 febbraio.

Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, quest'anno in forte calo dal punto di vista Auditel rispetto alla passata edizione, si fermerà per una settimana così da evitare lo scontro diretto con la finalissima della kermesse musicale condotta da Carlo Conti, che lo scorso anno aveva toccato la soglia del 74% di share con l'ultima puntata.

Nei restanti giorni della settimana, invece, si punterà sulla messa in onda di film in replica come Il Gladiatore e Un gatto in tangenziale e la messa in onda della soap opera turca Io sono Farah.

La soap opera Io sono Farah in onda quattro volte nella fascia di prime time

Nonostante gli ascolti tiepidi registrati da Io sono Farah con le puntate speciali trasmesse in prime time nel corso degli ultimi mesi, Mediaset ha scelto di puntare su questa serie per tenere accesa la fascia serale durante la settimana di Sanremo.

In quei giorni, infatti, sono previsti ben tre appuntamenti in prima visione assoluta con la soap opera che vede protagonista Demet Ozdemir.

Il primo andrà in onda domenica 22 febbraio, poi martedì 24 febbraio alle 21:55, il terzo appuntamento è in programma venerdì 27 febbraio, dopodiché domenica 1° marzo è prevista una nuova puntata della soap opera su Canale 5.

Confermata anche la messa in onda della serie turca nel daytime pomeridiano, dal lunedì al venerdì pomeriggio con i consueti episodi di breve durata che troveranno spazio dalle 14 alle 14:15 circa, dopo Beautiful.