Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di febbraio 2026. Le novità riguarderanno l'appuntamento con Io sono Farah, la soap opera turca del prime time che dopo il flop di ascolti è stata ridotta per lasciare spazio in seconda serata all'appuntamento con La forza di una donna.

In prime time si arriverà anche alla chiusura della fiction Colpa dei sensi che vede protagonisti Anna Safroncik e Gabriel Garko.

Io sono Farah perde spazio dopo il flop: cambio programmazione Mediaset

L'appuntamento con Io sono Farah subirà delle modifiche nella fascia serale di Canale 5 a partire dal prossimo 3 febbraio 2026.

Le nuove puntate torneranno in onda nella fascia di prime time seppur con delle modifiche riguardanti la durata complessiva degli episodi.

Nelle scorse settimane, infatti, i vertici del Biscione avevano scelto di continuare a puntare sulla messa in onda della serie turca nel prime time di Canale 5 nonostante gli ascolti non proprio brillanti registrati.

Ascolti che sono andati incontro a un vero e proprio flop con una media che è crollata sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori e uno share del 13%.

Da qui la scelta di modificare la programmazione di Io sono Farah in prime time: la soap opera, da questa settimana, andrà in onda in versione ridotta fino alle 23:15 circa dopodiché andranno in onda i nuovi episodi de La forza di una donna in prima visione assoluta.

Chiude Colpa dei sensi in prime time su Canale 5

Il cambio programmazione Mediaset delle prossime settimane riguarderà anche il prime time del venerdì, dove attualmente c'è spazio per Colpa dei sensi, la fiction con Gabriel Garko e Anna Safroncik che al debutto ha totalizzato una media di circa 2,8 milioni di spettatori arrivando a sfiorare il 19% di share.

La fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, però, non durerà a lungo: sono previste soltanto tre puntate nella fascia serale di Canale 5.

Il gran finale con la terza e ultima puntata della fiction è in programma per venerdì 13 febbraio su Canale 5, dopodiché calerà il sipario con la chiusura definitiva, dato che al momento non è prevista una ipotetica seconda stagione da trasmettere nella prossima stagione tv.