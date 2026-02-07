Cambio programmazione tv sulla rete ammiraglia Mediaset nella settimana che va dal 15 al 21 febbraio 2026. Le novità riguarderanno l'appuntamento con Io sono Farah, la serie turca che sta appassionando il pubblico del daytime e quello del prime time, la quale si sposterà definitivamente al martedì.

In prime time si arriverà anche alla chiusura della fiction Colpa dei sensi con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik, la quale si sposterà definitivamente al martedì sera per il gran finale di stagione.

Chiude Colpa dei sensi su Canale 5

La nuova settimana di programmazione della rete ammiraglia Mediaset prevede per domenica 15 febbraio la messa in onda di una nuova puntata di Chi vuol essere milionario?

condotto da Gerry Scotti mentre di lunedì sera andrà in onda la seconda e ultima puntata dello show musicale Taratatà condotto da Paolo Bonolis, con numerose stelle della musica italiana tra cui Annalisa e Giorgia.

Martedì 17 febbraio, invece, spazio al gran finale di Colpa dei sensi: la fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi chiuderà i battenti con la terza e ultima puntata prevista di martedì sera.

Mercoledì 18 febbraio, invece, ci sarà spazio per un altro gran finale da non perdere: quello di Una nuova vita, la fiction con protagonista Anna Valle, giunto alla sua quarta e ultima puntata di programmazione in prime time.

Io sono Farah si sposta: cambio programmazione tv Mediaset

Giovedì 19 febbraio, invece, prevista la quinta e ultima puntata di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale 5 condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che sta riscuotendo ascolti disastrosi in prime time.

La terza puntata è crollata sotto la soglia di 1,8 milioni di spettatori pari a uno share che non ha raggiunto la soglia dell'11%, surclassato dalla fiction Don Matteo 15 che ha superato la soglia dei 4 milioni di telespettatori con il 23% di share su Rai 1.

Cambio programmazione tv anche per Io sono Farah, la serie turca di Canale 5 che nella fascia di prime time si sposterà definitivamente al venerdì sera con gli episodi inediti della stagione finale.

Sabato 21 febbraio, invece, confermato l'appuntamento con C'è posta per te, il people show dei sentimenti di Maria De Filippi.