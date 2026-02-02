Domenica 1° febbraio, per la prima volta in carriera Carlo Conti è stato ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Stando al retroscena fornito da Santo Pirrotta nella rubrica Celebrity Watch di Vanity Fair tra Mediaset e Rai sarebbe stata sancita la pace dopo le scaramucce degli ultimi tempi. Dunque durante la messa in onda di Sanremo 2026, non ci sarà una controprogrammazione.

Il retroscena sull'ospitata di Carlo Conti

Ospite a Verissimo, Carlo Conti ha rilasciato un'intervista a Silvia Toffanin e non ha percepito alcun compenso. Durante l'ospitata il 64enne ha parlato principalmente della sua carriera, ma anche della vita privata.

Non sono mancate parole di stima e affetto nei confronti del suo amico Gerry Scotti, tanto che lo scorso anno è stato chiamato sul palco dell'Ariston per co-condurre in una delle 5 serate.

Stando al retroscena del giornalista, l'arrivo di Conti a Mediaset non è del tutto casuale ma farebbe parte di una sorta di "patto" stipulato con Pier Silvio Berlusconi: il conduttore Rai avrebbe accettato l'intervista da Silvia Toffanin, in cambio di una controprogrammazione azzerata durante il Festival di Sanremo. Di conseguenza potrebbe essere stata sancita la pace tra i due colossi della televisione italiana. A causa delle seguenti scaramucce Mediaset sembrava essere pronta a schierare i programmi di punta contro la storica kermesse canora al punto che per la finale di sabato 28 febbraio sarebbe andata in onda C'è Posta per Te.

I motivi dell'astio tra Rai e Mediaset

Tra Rai e Mediaset non mancano mai le diatribe legate agli ascolti televisivi.

Dopo anni di pace, la tregua era stata interrotta con la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna rispettivamente condotti da Stefano De Martino e Gerry Scotti: la Rai avevano iniziato ad accusare Mediaset di vincere la sfida degli ascolti solo "grazie" allo sforo. A seguire Milly Carlucci aveva chiamato Barbara D'Urso come concorrente a Ballando con le Stelle sulla quale pare che l'azienda Berlusconi avesse messo un veto.

L'opinione degli utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato l'ospitata di Carlo Conti a Verissimo.

Un utente ha avanzato un'ipotesi: "Ma non è che Silvia Toffanin sbarca a Sanremo in una delle serate per co-condurre?".

Un altro utente ha accolto con entusiasmo la pace tra Mediaset e Rai: "Era ora che i due colossi più importanti della tv la smettessero di farsi la guerra". Un altro utente ha aggiunto: "Veramente bella l'intervista di Conti a Verissimo".