Adriano Celentano è da sempre ritenuto una leggenda: in oltre sessant'anni di carriera ha dato vita a dei capolavori senza tempo che fanno viaggiare intere generazioni . La sua assenza è fortemente sentita dal pubblico: ma è una sua caratteristica e ne ha fatto un cavallo di battaglia nel proprio percorso artistico. Sono passati sette anni dalla sua apparizione televisiva in Mediaset per il progetto "Adrian": era il 2019. Degli anni più recenti, possiamo ricordare la partecipazione al Festival Di Sanremo allora condotto da Gianni Morandi, come ospite d'onore.

88 anni e non sentirli

Per un motivo od un altro, ci si ritrova sempre a parlare del cantante nato in via Gluck nel 1938 che, tra l'altro, lo scorso 6 gennaio ha festeggiato i suoi 88 anni. Anche la televisione non perde mai occasione per ricordare il Maestro mandando spesso in onda svariati film di cui è stato protagonista tra gli anni 70' e 80': ne sono d'esempio "Il Bisbetico Domato" oppure "Innamorato Pazzo". Inoltre su Instagram è presente la pagina ufficiale dell'artista milanese, dal titolo "CelentanoInesistente". Proprio nei giorni scorsi è apparso un video che ripercorre la carriera di Adriano Celentano e termina con sua foto piuttosto recente accompagnata da una scritta riecheggiante la sua solita ironia: "Potrei anche peggiore ma non ve l'assicuro".

Da quel momento sono arrivati ​​una miriade di messaggi da parte dei fan che hanno sottolineato la speranza di poter rivedere Adriano Celentano in televisione oppure addirittura sperano in una sua nuova e inaspettata partecipazione al Festival Di Sanremo come ospite.

Il sogno dei fan

Negli ultimi anni si è cominciato di un nuovo ritorno di Adriano Celentano in Rai ma la notizia non è mai stata confermata. Sicuramente avrà fatto piacere al pubblico vedere una foto di Celentano che, ogni tanto, si fa rivedere dai fan ma il sogno resta. Il cantante sembra essere in ottima forma: manca un personaggio unico come lui, capace di parlare di qualsiasi tema, ponendo interrogativi interessanti come ha sempre fatto nelle proprie canzoni.

La stessa figlia Rosita Celentano ha rassicurato i fan: spiegando che il padre ha la testa di un quarantenne, evidenziandone la semplicità. Dunque le testimonianze d'affetto non mancano: bisognerà solo capire se ci sarà o meno questo fatidico ritorno .