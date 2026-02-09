Fabio Fazio torna in onda domenica 8 febbraio con una nuova puntata di ‘Che tempo che fa’, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+. Il programma, condotto insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck, inizia alle 19.30 e prosegue fino a tarda serata, con l’immancabile momento de ‘Il Tavolo’ a chiudere la trasmissione.

Cinema e serie tv protagonisti

In studio arrivano Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni, protagonisti della nuova serie HBO Original ‘Portobello’. La serie è incentrata sulla vicenda giudiziaria di Enzo Tortora e rappresenta la loro quarta collaborazione.

Presentata in anteprima alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà disponibile su HBO Max dal 20 febbraio. A seguire, Luca Argentero e Giulia Michelini presenteranno ‘Motorvalley’, la nuova serie diretta da Matteo Rovere, Pippo Mezzapesa e Lyda Patitucci, ispirata al film ‘Veloce come il vento’.

Cultura, attualità e dibattito

La serata prosegue con ospiti del mondo della cultura e dell’informazione. Tra questi, lo scrittore Antonio Scurati; l’attrice Valeria Golino, prossimamente al cinema con ‘La gioia’ di Nicolangelo Gelormini; Gherardo Colombo, autore di ‘La giustizia italiana in 10 risposte’; Francesco Costa, direttore de Il Post; Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera; gli editorialisti Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini de la Repubblica; e il virologo Roberto Burioni, professore ordinario all’Università Vita‑Salute San Raffaele.

‘Il Tavolo’: il gran finale in compagnia

La puntata si chiude con ‘Che tempo che fa – il Tavolo’, un momento di intrattenimento e leggerezza con la partecipazione di Mara Venier, Ivana Spagna, Nino Frassica, Orietta Berti, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi, Lello Arena, Raul Cremona, Ninna Quario, Francesco Paolantoni, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Ubaldo Pantani e Giucas Casella.

La scaletta della serata unisce cinema, serie tv, cultura e attualità, offrendo un mix equilibrato tra approfondimento e leggerezza.