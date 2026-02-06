In questi giorni Chiara Cainelli è stata ospite in diversi programmi tv e ha parlato del motivo per il quale ha deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica. Turchese Baracchi, opinionista di Storie Italiane, ha messo in imbarazzo la ragazza ricordando le offese che avrebbe rivolto a Helena Prestes nella casa del Grande Fratello, e anche Deianira Marzano ha fatto lo stesso dopo aver dato dell'incoerente alla giovane perché si starebbe lamentando di aver subito body shaming.

Il ricordo che mette in imbarazzo Chiara

Nell'ultimo periodo Chiara si è sottoposta ad un intervento per eliminare il doppio mento, e in diverse interviste ha spiegato che ha deciso di farlo perché si sarebbe lasciata influenzare dalle offese che avrebbe ricevuto durante e dopo l'esperienza nella casa più spiata d'Italia.

L'altro giorno Cainelli è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e l'opinionista Turchese Baracchi le ha fatto una domanda che l'ha messa un po' in imbarazzo.

"Ma tu al GF chiamavi Helena gobba e ora piangi sul body shaming? Sei incoerente", ha detto la donna davanti alle telecamere di Rai 1.

La giovane ha provato a giustificarsi sostenendo che nel reality ogni sensazione è amplificata e che le sue critiche a Prestes non sarebbero paragonabili a quelle che avrebbe ricevuto lei nell'ultimo anno.

Turchese che si guadagna l'amore degli helevier ma l'odio di tanti altri...ops pic.twitter.com/9Yj12f9BxH — Biancanevemood (@biancanevestoca) February 5, 2026

Un altro commento a favore di Helena

Nello stesso giorno in cui sui social si è diffuso il video dell'attacco di Turchese Baracchi a Chiara, anche Deianira Marzano ha deciso di esporsi sull'argomento.

In una storia che ha pubblicato su Instagram il 6 febbraio, infatti, l'esperta di gossip si è rivolta direttamente all'ex concorrente del Grande Fratello scrivendo: "Tu prima scusati con Helena e poi vai a fare la morale in giro".

Le opinioni dei fan sul web

Le parole di Turchese e Deianira a favore di Helena hanno reso felici tutti i suoi fan.

"Loro si sono guadagnate l'amore di tutti gli Helevier", "Ops, finalmente qualcuno che dice le cose come stanno", "Hanno ragione, Chiara è stata la prima a offendere e ora fa la vittima", "La verità", "L'ho amata, Chiara non sapeva più cosa dire", "Chi ha seguito il Grande Fratello sa come sono andate le cose", si legge su X in questi giorni.