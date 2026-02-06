Il 5 febbraio, in collegamento con Storie Italiane Chiara Cainelli ha spiegato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per rimuovere il doppio mento per via delle critiche ricevute sul web dopo la partecipazione ad un reality. Nel momento in cui Turchese Baracchi ha fatto notare all'influencer che anche lei ha fatto body shaming nei confronti di una donna, Cainelli si è difesa: "I reality portano all'esterno dello stress".

Chiara Cainelli giustifica il body shaming

Terminato il Grande Fratello, Chiara Cainelli ha deciso di sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica per rimuovere il doppio meno.

A tal proposito la ragazza ha spiegato che era stanca di subire le offese via web.

Mentre la conduttrice di Storie Italiane ha consigliare di non dare retta agli hater, Turchese Baracchi ha fatto notare all'influencer che nella casa più spiata d'Italia anche lei ha fatto body shaming nei confronti di una donna: "Dare della gobba ad altre donne...Non usiamo armi contro gli altri se poi...". La giornalista ed opinionista è stata prontamente interrotta da Chiara Cainelli che ha così giustificato le offese nei confronti di Helena Prestes: "Non bisogna neanche arrivare a quell’argomento, neppure come giustificazione…I reality sono dei giochi che ti portano all’estremo dello stress…".

Turchese che si guadagna l'amore degli helevier ma l'odio di tanti altri...ops pic.twitter.com/9Yj12f9BxH — Biancanevemood (@biancanevestoca) February 5, 2026

Il precedente

Durante la partecipazione al GF, Chiara Cainelli ha avuto delle discussioni con Helena Prestes.

Di conseguenza, l'influencer in alcune occasioni ha ironizzato insieme ad alcuni compagni d'avventura sull'aspetto fisico della modella brasiliana. Offese che non sono state viste di buon occhi dai fan di Prestes. Essendo stata un'edizione caratterizzata da diverse polemiche, non si è mai spento il clamore mediatico su alcuni ex concorrenti di quell'annata. Motivo per cui alcuni hanno iniziato a prendere di mira Cainelli commentando in modo sgradevole alcuni suoi post su Instagram.

Il parere contrastante degli utenti del web

Il botta e risposta tra Chiara Cainelli e Turchese Baracchi non è passato inosservato su X, in particolare ai fan della modella brasiliana.

Un utente ha affermato: "Turchese Baracchi ha colpito e affondato Chiara Cainelli".

Un altro ha aggiunto: "Che faccia di bronzo Chiara ad andare nei salotti tv e lamentarsi di body shaming quando lei al GF era la prima a deridere Helena per il suo aspetto fisico". Un altro utente ha affermato: "Mi dispiace per gli insulti a Chiara sull'aspetto fisico, ma non scordiamoci che anche tu prendevi in giro le donne al GF". Tra gli utenti c'è chi ha commentato: "Ma possibile che ha giustificato le offese a Helena con lo stress vissuto all'interno della casa?". Infine c'è anche chi ha detto: "Dopo aver visto Chiara Cainelli al GF per diversi mesi e averla sentita insultare altre ragazze, non mi fa per niente pena".