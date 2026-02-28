La quarta serata del Festival, dedicata alle cover e ai duetti, ha regalato un colpo di scena. Nella classifica delle cover di Sanremo 2026 spunta infatti il nome di Tredici Pietro tra i primi cinque, mentre resta fuori dalla top 10 il duetto Fedez-Masini.

Cosa è successo sul palco nella quarta serata del Festival

La serata delle cover è da sempre l’appuntamento più atteso del Festival, e anche quest’anno non ha tradito le aspettative. La coppia Conti-Pausini - affiancati per l’occasione da Bianca Balti e dall'attore Alessandro Siani - in una puntata lunga e ricca che si è chiusa intorno all’1.30 di notte.

Tutti e trenta i Big in gara hanno abbandonato per una sera il proprio brano inedito per confrontarsi con un grande repertorio. Il voto che ha determinato la classifica delle cover di Sanremo 2026 autonoma che non influenzerà l’esito della finale.

A conquistare la platea è stata soprattutto l’esibizione di Ditonellapiaga con TonyPitony. I due hanno portato una versione swing e teatrale di “The Lady is a Tramp”, impreziosita da inserti italiani come “Baciami piccina”. Tony Pitony ha aggiunto il suo tocco irriverente e un finale volutamente provocatorio. Una performance che ha convinto sia le giurie sia il pubblico da casa.

Molto apprezzato anche il duetto tra Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma sulle note di “Quello che le donne non dicono”, intenso e misurato, così come l’energia delle Bambole di Pezza con Cristina D’Avena in “Occhi di gatto”, tra nostalgia e rock.

Tra i momenti più commentati anche la scelta di Tredici Pietro, che insieme a Galeffi, Fudasca & Band ha proposto “Vita”, una rilettura personale e contemporanea che ha sorpreso per maturità e coerenza stilistica. L'esibizione è stata accompagnata dall'ingresso a sorpresa del padre, Gianni Morandi, con cui ha duettato.

Sanremo 2026: la top 10 della classifica della serata delle cover

La classifica delle cover di Sanremo 2026 ha incoronato Ditonellapiaga e ha creato nuove aspettative per i cantanti che sono rientrati nelle prime cinque posizioni.

Top 10 cover Sanremo 2026

Ditonellapiaga si è esibita con TonyPitony – The Lady is a Tramp Sayf ha duettato con Alex Britti e Mario Biondi – Hit The Road Jack Arisa si è esibita con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono Bambole di Pezza ha cantato con Cristina d’Avena – Occhi di gatto Tredici Pietro si è esibito con Gianni Morandi – Vita Sal Da Vinci ha duettato con Michele Zarrillo – Cinque giorni LDA & Aka 7even si sono esibiti con Tullio De Piscopo – Andamento lento Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto Dargen D’Amico ha cantato con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi Luché si è esibito con Gianluca Grignani – Falco a metà

La vera sorpresa è la presenza di Tredici Pietro in top 5: un risultato che certifica una crescita artistica evidente e che lo rilancia anche in ottica finale.

Fuori dalla top 10 invece il duetto Fedez-Masini, che alla vigilia era indicato tra i possibili protagonisti della serata. Un’assenza che pesa soprattutto sul piano simbolico, visto il forte impatto mediatico dell’accoppiata.

Va ricordato che il risultato della serata cover rappresenta una gara parallela: non incide direttamente sulla classifica generale che porterà alla proclamazione del vincitore assoluto della 76ª edizione.

Cosa aspettarsi dalla puntata conclusiva del Festival di Sanremo

Questa sera - sabato 28 febbraio - torneranno sul palco tutti e trenta gli artisti in gara con i loro brani originali. Le percentuali di voto resteranno le stesse: 34% Televoto, 33% Sala Stampa Tv e Web, 33% Giuria delle Radio.

I primi cinque classificati della graduatoria generale accederanno alla fase finale della serata, esibendosi nuovamente prima del voto decisivo.

Possibili ribaltoni non sono da escludere: l’ultima serata è tradizionalmente quella in cui si concentrano tensione, emozione e colpi di scena. Saranno ancora Fedez-Masini i favoriti per la vittoria di Sanremo 2026? Dopo una quarta puntata così imprevedibile, la finale di Sanremo 2026 si preannuncia apertissima.