Clizia Incorvaia è tornata nel salotto televisivo di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, per affrontare le recenti polemiche scaturite dalle dichiarazioni della nuova compagna di suo ex marito, Francesco Sarcina. L’influencer ha voluto ribadire con forza che sua figlia Nina ha la possibilità di vedere regolarmente il padre. Ha inoltre smentito categoricamente qualsiasi forma di ricatto o richiesta economica, dichiarando di sentirsi ormai “costretta a dire la verità”.

Le accuse e la replica di Clizia Incorvaia

Le accuse mosse dalla nuova compagna di Sarcina, Nayra Garibo, puntavano a ostacolare i contatti tra padre e figlia, con l’affermazione che “Francesco non può neanche sentire sua figlia al telefono” a causa delle presunte interruzioni da parte di Incorvaia.

La replica di Clizia è stata decisa: “Nina vede regolarmente il papà. Non c’è nessun ricatto, c’è un accordo tra noi. E non ci sono pretese di denaro”.

Il silenzio interrotto e le testimonianze

Incorvaia ha ammesso di aver scelto il silenzio per un periodo prolungato, ma ha chiarito che ora non esiterà a rivolgersi al suo legale per portare alla luce la verità. Ha spiegato di aver evitato in passato di intraprendere azioni legali per proteggere la serenità della figlia. Ha però citato episodi che ritiene gravi, come quello in cui Sarcina le avrebbe bruciato sedici paia di scarpe. L’influencer ha parlato di violenza psicologica e fisica, sottolineando la presenza di testimoni che verranno presentati nelle sedi legali appropriate.