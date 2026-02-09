Torna su Canale Cinque, ed eccezionalmente di martedì, la fiction firmata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi dal titolo Colpa dei Sensi. Tra misteri del passato e amori sopiti e mai spenti, Gabriel Garko e Anna Safroncik tornano in onda con la seconda puntata di questo intricato drama che si tinge di misteri. La seconda puntata è in onda il 10 febbraio 2026 dopo lo stop forzato imposto da Mediaset a causa della cerimonia d'inaugurazione dei giochi olimpici di Milano Cortina 2026 in onda pochi giorni fa sulle reti Rai. Dalla prossima settimana, la serie dovrebbe tornare in onda nella sua solita collocazione al venerdì sera.

Le pericolose verità del secondo episodio

Il clima si fa incandescente quando un misterioso anello finisce nelle mani di Lidia, scatenando la furia di Enrico. Convinto che dietro ci sia lo zampino di Davide, Enrico lo raggiunge al casale per un confronto faccia a faccia che sfiora la tragedia, sventata solo dalla mediazione di Loris.

Nel frattempo, Davide è certo di aver finalmente scoperto l'identità dell'uomo che era l'amante di sua madre. Insieme a Laura, si spinge fino a Fermo per trovare le prove definitive, ma i due ignorano di avere qualcuno alle calcagna. Al ritorno, la situazione precipita: Laura ha un improvviso malore e si confida con l'amica Viola per gestire la questione in segreto.

Enrico però non si lascia ingannare e, insospettito dal comportamento della moglie, esige accertamenti medici immediati. Quale segreto inconfessabile sta cercando di proteggere Laura?

Colpa dei Sensi: dove eravamo rimasti

Colpa dei Sensi racconta la tormentata vita di Davide D’Amico, stimato colonnello dell’esercito, subisce una svolta quando le condizioni di salute del padre peggiorano, costringendolo a tornare ad Ancona. Ma il rientro a casa non è solo una questione di dovere filiale: Davide viene risucchiato dal giallo irrisolto della morte di sua madre, Adele, un dramma che lo tormenta da anni.

La sua presenza in città agita le acque anche nella vita di Laura, la sua storica ex. Nonostante lei si sforzi di mostrare una facciata di felicità accanto al marito Enrico, l'incontro con Davide squarcia il velo sulle sue fragilità nascoste. Basta uno sguardo tra i due per capire che la passione di un tempo non si è mai spenta, minacciando gli equilibri di tutti.