Gli spoiler dell'ultima puntata di Colpa dei sensi, vedono Enrico morire in circostanze sospette. Dal momento che Davide diventa il principale indiziato, Laura inizia a investigare. La ricerca della verità però porterà la donna a scoprire nuove verità che cambieranno per sempre gli equilibri. La serie tv con Gabriel Garko e Anna Safroncik è possibile seguirla su Canale 5 martedì 17 febbraio dalle 21:40 circa.

Anticipazioni Colpa dei sensi

Stando alle anticipazioni dell'ultima puntata di Colpa dei sensi, Laura inizia a dubitare di Davide dopo la morte di Enrico.

Intanto Tommaso avvia un'indagine per scoprire il colpevole, mentre Lidia, Viola e l'avvocato Curci sembrano avere dei segreti da nascondere.

Sebbene Laura abbia scoperto di aspettare un figlio è sempre più divisa tra amore e sospetti: la fuga di Davide non aiuta affatto, ma anzi alimenta ancora di più i dubbi su di lui. Lidia cerca di aiutare Laura, ma inevitabilmente verranno alla luce diversi segreti e verità scottanti. Lo stesso Curti ha qualcosa da nascondere per proteggere i suoi interessi. Giorno dopo giorno però Laura inizia a ricostruire gli ultimi istanti di vita di Enrico, tanto da scoprire qualcosa che cambierà per sempre gli equilibri.

Ascolti tv martedì 10 febbraio

Martedì 10 febbraio, si è rinnovata la sfida dei dati auditel e nel prime time la fiction che vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik ha conquistato lo scettro.

Su Rai 1 Il marciatore - La vera storia di Abdon Pamich ha interessato 2.355.000 spettatori pari al 13% di share. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico intrattiene 2.313.000 spettatori pari all’11.1%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer totalizza 431.000 spettatori (3.2%). Su Canale5 Colpa dei Sensi ha incollato al piccolo schermo 2.396.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia - Napoli-Como è stata seguita da 2.970.000 spettatori con il 14.6%. Su La7 DiMartedì raggiunge 1.491.000 spettatori e l’8.7% e 521.000 spettatori e l’8.9% nella parte finale chiamata DiMartedì Più.

Il commento degli utenti del web

Gli intrighi di Colpa dei sensi sono stati oggetto di discussione anche fra gli utenti di X che stanno seguendo la mini-serie.

Un utente ha formulato delle ipotesi sulla trama: "Per me è assurdo che la protagonista tradisca un uomo bello e ricco con uno che quando tenta di fare la voce sensuale ne esce malissimo". Un altro spettatore ha criticato Mediaset: "È assurdo che ogni 10 minuti c'è la pubblicità". Un altro utente ha invece commentato: "Quando sta con l'amante ha un sacco di energia, quando la cerca il marito è sempre stanca". Tra i vari utenti però c'è anche chi ha criticato la serie: "Mi sembra una fiction scritta a casa e con trame viste e riviste".