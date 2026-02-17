Le anticipazioni su come finisce Cuori 3 in prime time su Rai 1 rivelano che Delia si ritroverà a fare i conti con un grave malore che avrà delle conseguenze inaspettate sul suo stato di salute.
Anche per Alberto le cose non andranno nel migliore dei modi, dato che nel finale di questa terza stagione, il medico si ritroverà a dover fare i conti con un drammatico sparo che finirà per metterlo in serio pericolo di vita.
Alberto in serio pericolo di vita: come finisce Cuori 3 in prime time su Rai 1
Delia e Alberto si ritroveranno vittime di un drammatico sparo che farà tremare di paura tutti i loro conoscenti.
L'intero ospedale si stringerà intorno ai due medici, in particolar modo Alberto che si ritroverà a vivere dei momenti di grande pausa che lo metteranno a dura prova.
Il medico rischierà seriamente di perdere la vita mentre pian piano le condizioni di salute di Delia andranno incontro a un lento miglioramento.
Virginia, intanto, cercherà rifugio da Fausto scatenando la reazione contrariata da parte di Roberta.
Delia ha un grave malore nell'ultima puntata di Cuori 3
Le anticipazioni su come finisce la terza stagione di Cuori, inoltre, rivelano che Delia si ritroverà a fare i conti con un grave malore che metterà a durissima prova il suo stato di salute.
Le condizioni di salute della donna peggioreranno drasticamente, al punto che Alberto si sentirà terribilmente impotente di fronte a tale situazione, dato che non potrà intervenire in prima persona come avrebbe voluto.
Bruno, invece, si dirà pronto a dare una svolta decisiva alla sua vita dopo gli screzi con suo padre.
La Rai dovrà decidere sul futuro di Cuori 3 in prime time
In attesa di vedere in onda il finale di questa terza stagione di Cuori, resta da capire quale sarà il futuro della serie televisiva nel palinsesto della prossima stagione televisiva di Rai 1.
Al momento, infatti, non vi sono ancora comunicazioni e notizie ufficiali in merito a una quarta stagione: la Rai dovrà decidere anche se, la buona tenuta dal punto di vista Auditel registrata in queste settimane, con ascolti sempre intorno ai 3 milioni di spettatori malgrado i continui cambi palinsesti, sembrerebbero essere confortanti.