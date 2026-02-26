Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, ha commentato con ironia il calo degli ascolti della prima serata, attribuendolo al bel tempo: “Oggi a Sanremo c’è il sole, sembra estate. Io stamattina intorno alle 9.30 mi sono messo a prendere il sole per una decina di minuti in costume… Ora capisco perché si abbassi la platea televisiva: il caldo piace a tutti”. Ha aggiunto che il calo era previsto, ma che lo share della seconda serata è aumentato, e ha sottolineato con autoironia: “Gli ascolti sono diminuiti e la colpa è del direttore artistico, lo share è aumentato e il merito non è del direttore artistico”.

Il contesto degli ascolti

La prima serata del Festival ha registrato una media di 9,6 milioni di spettatori con il 58% di share, un risultato inferiore rispetto all’anno precedente, quando la prima puntata aveva raggiunto 12,6 milioni e il 65,3% di share. Nonostante il calo, si tratta comunque del quarto miglior risultato dal 1997. Conti ha commentato: “Pensavo obiettivamente un pochino meno… quando ho visto il 58% ero molto contento”.

Fattori e reazioni

Conti ha citato vari elementi che possono aver influito sugli ascolti: il meteo, la controprogrammazione, le partite, le “ruote e le controruote”. Ha ribadito che la seconda serata è stata costruita con ingredienti diversi, ma che il merito dell’aumento dello share non è suo.

Ha concluso con leggerezza: “Continuiamo a pedalare con il sorriso sulle labbra”.

Al momento non risultano conferme indipendenti che aggiungano dettagli alla sua battuta sul meteo, ma le analisi confermano il calo rispetto al 2025 e la serenità del conduttore nel commentarlo.