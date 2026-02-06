Il 5 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Verissimo e tra gli ospiti di Silvia Toffanin c'erano anche due amati protagonisti di Uomini e donne. Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di molte delle cose che sono successe in studio durante l'intervista a Cristiana Anania ed Ernesto Passaro: i due hanno parlato di un'imminente convivenza e del tatuaggio di coppia che si sono fatti, poi lui ha sorpreso la fidanzata regalandole un anello.

Tutto quello che è accaduto negli studi di Verissimo

L'intervista di Cristiana ed Ernesto a Verissimo sarà trasmessa in tv il 7 febbraio, ma è già stata registrata: giovedì scorso, infatti, i due protagonisti di U&D hanno fatto una lunga ed emozionante chiacchierata con Silvia Toffanin e sul web sono disponibili le anticipazioni di tutto quello che è accaduto.

La tronista e il corteggiatore che ha scelto si sono detti già pronti ad un passo molto importante: a breve i due dovrebbero accorciare le distanze andando a convivere a Roma.

A meno di un mese dal "sì" davanti alle telecamere, inoltre, Anania e Passaro si sono fatti un tatuaggio di coppia: si tratta di un piccolo cuoricino nello stesso punto della mano.

L'emozionante sorpresa di Ernesto

Stando alle anticipazioni che ha diffuso Pugnaloni sui social, alla fine dell'intervista Ernesto ha fatto un gesto che ha sorpreso tutti: ha regalato un anello di fidanzamento a Cristiana per ufficializzare il loro legame.

"L'ospitata è stata intensa ed emozionante, hanno parlato del percorso a U&D e lei si è detta felice della scelta che ha fatto perché ha capito che può superare i suoi limiti.

L'arrivo della nonna in studio ha reso tutto ancora più commovente", ha raccontato l'esperto di gossip in queste ore.

Amore a gonfie vele lontano dalle telecamere di U&D

La scelta di Cristiana è andata in onda pochi giorni fa, ma è stata registrata a metà gennaio: la tronista ed Ernesto, dunque, sono fidanzati da quasi un mese e sui social si mostrano affiatatissimi e soprattutto innamorati.

I due hanno cominciato a pubblicare contenuti di coppia dopo la messa in onda dell'ultima puntata di U&D alla quale hanno partecipato, ma i fan non vedono l'ora di emozionarsi con loro guardando l'intervista che hanno rilasciato a Verissimo.