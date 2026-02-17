Martedì 17 febbraio su Rai 1 alle ore 21:30 va in onda l'ultima puntata di Cuori 3. Gli ultimi due episodi vedono Virginia scappare da Helmut per rifugiarsi a casa di Fausto. Irma invece è sempre più ossessionata dalla morte prematura del fidanzato Filippo e dopo aver scoperto che Alberto Ferraris ha fatto pressioni per inserire la sorella al primo posto, vuole vendicarsi del dottore.

Cuori 3: la trama dell'ultima puntata

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Cuori 3, vedono Virginia Corvara ed Helmut sempre più ai ferri corti: il ragazzo dopo essersi visto rifiutare anche il progetto del pacemaker a batteria nucleare ha sfogato la sua frustrazione sulla moglie dandole uno schiaffo.

Il giorno seguente Fausto ha capito subito che Virginia era stata picchiata, ma la ragazza è sembrata restia ad accettare l'aiuto. La notte seguente però la figlia del compianto professor Corvara è scappata da Helmut e si è rifugiata a casa di Fausto. Quest'ultimo che nel frattempo ha intrapreso una frequentazione con Roberta vedrà il suo rapporto sgretolarsi: la pneumologa quando vede Virginia a casa di Fausto, comprende subito che fra i due ex c'è ancora una forte attrazione e quindi decide di farsi da parte.

Problemi in vista anche Delia e Alberto: quest'ultimo torna a lavoro dopo la morte di Luisa e viene ricoperto dall'affetto dei suoi colleghi. Quando tutto sembrava filare liscio, Irma si presenta alle Molinette con una pistola per vendicarsi della morte del fidanzato Filippo.

A complicare la situazione è anche un malore improvviso della dottoressa Brunello, alla quale il dottor Ferraris può solamente assistere ma senza fare nulla.

Ascolti tv 16 febbraio

Lunedì 16 febbraio si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Nel prime time, su Rai 1 Cuori 3 è stato visto da 3.124.000 spettatori pari al 18.2% di share dalle 21:51 alle 23:36. Su Rai 2 la gara di Pattinaggio Artistico delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina è stata seguita da 2.663.000 spettatori pari al 14% dalle 21:02 alle 22:58. Su Canale5 Taratata condotto da Paolo Bonolis ha conquistato 2.193.000 spettatori con uno share del 18.8% dalle 22:01 alle 1:19.

Su La7 La Torre di Babele ha invece ottenuto il 3,7% di share con 713.000 spettatori.

Le ipotesi del web sul gran finale

Su X, diversi utenti hanno commentato la possibile trama del gran finale della serie tv Cuori 3.

Un utente ha scritto: "Io veramente non ho capito perché hanno dovuto far morire Luisa. Lei meritava senza dubbio un finale migliore visto quanto ha sofferto nelle altre prime due stagioni". Un altro utente ha fatto un ipotesi su Irma: "Credo che spari a Delia, visto che ha specificato che Alberto deve soffrire per il resto dei suoi giorni come lei". Un altro spettatore ha commentato la storia di Virginia e Helmut: "Lo sapevamo che Virginia sarebbe corsa da Fausto. D'altronde chi meglio di lui può capirla".

Tra gli utenti c'è chi ha criticato proprio Helmut: "Tu non devi neanche sfiorarla con un dito Virginia Corvara. E ringrazia che il padre Cesarè non c'è più altrimenti saresti già volato lontano dalle Molinette". Infine c'è anche chi ha apprezzato il ritorno del dottor Mosca: "È strano che siamo qui ad implorare di rivederlo alle Molinette".