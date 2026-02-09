Lunedì 9 febbraio, su Rai 1, andrà in onda la terza puntata di Cuori 3. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, tra Delia Brunello e Alberto Ferraris aumentano le incomprensioni: la dottoressa va al Blue Night e vede Alberto con Irma. Dal punto di vista professionale, la dottoressa intende provare lo stent su un paziente arrivato alle Molinette di Torino in gravi condizioni.

Cuori 3: trame 5° e 6° episodio

Le anticipazioni del quinto e sesto episodio di Cuori 3, vedono la dottoressa Brunello dubitare sempre di più di Alberto Ferraris: Delia non riesce ad accettare le continue bugie dell'uomo, al punto che decide di andare al Blue Night dove lo vede insieme a Irma.

Nonostante tutto il dottor Ferraris continua a ribadire che nei confronti della cantante non c'è alcun legame sentimentale. Irma invece dopo aver visto Alberto e Delia baciarsi, iniziare a bere al punto che si mette alla guida e viene fermata per guida in stato di ebbrezza. Dal punto di vista professionale, Delia Brunello è intenta a provare il primo intervento di stent su un ex ferroviere arrivato alle Molinette di Torino in gravi condizioni di salute. Helmut è sempre più sotto pressione da quando è arrivato il nuovo primario, ma insieme a Virginia studia il pacemaker. Bruno (figlio di La Rosa) viene sottoposto a continui esami clinici, ma grazie all'aiuto di Elena sostiene un'esame universitario.

Inoltre il ragazzo riesce ad abbandonare il polmone d'acciaio, ma la bella notizia non riesce ad allentare la tensione tra Luciano e Marianna.

Luisa invece intende sorprendere Riccardo con un regalo molto costoso, visto che l'uomo da quando è tornata la moglie non riesce ad essere più sereno come prima.

Ascolti tv 8 febbraio

Nel prime time di domenica 8 febbraio, si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Su Ra 1 Cuori 3 è stato seguito da 2.822.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Rai 2 la gara delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 di Pattinaggio Artistico ha interessato 3.111.000 spettatori (15.8%) dalle 21:02 alle 22:45. Report in onda su Rai 3 è stato visto 1.146.000 spettatori pari al 6.3% (Report Plus a 754.000 e il 5.2%).

Rete 4 Fuori dal Coro ha totalizzato totalizza 688.000 spettatori (5.3%). Su Canale 5 Chi Vuol essere Milionario - Il Torneo è stato visto da 1.876.000 spettatori con uno share del 14.5%. La7 con Surviving – Il caso Epstein raggiunge 353.000 spettatori, mentre sul Nove Che Tempo Che Fa ha incollato al piccolo schermo 1.307.000 spettatori con il 6.9%.

Il parere degli spettatori

La seconda puntata della serie tv Cuori 3 è stata commenta da alcuni spettatori presenti su X.

"Virginia prima era una donna ligia, ora si fa mettere i piedi in testa da Helmut", ha detto un utente. A fare eco ci ha pensato un altro: "Purtroppo Virginia è manipolata da Helmut". Un ulteriore spettatore ha affermato: "Hanno dovuto rovinare il personaggio di Helmut.

Quest'anno è insopportabile". Un altro spettatore si è invece soffermato sui dissapori tra Delia e Alberto: "Fremo dalla voglia di sapere che legame c'è tra Ferraris e Irma, anche se credo c'entri il trapianto di cuore di Luisa". Un altro utente ha affermato: "Shippo per la storia tra Bruno ed Elena". Tra i vari c'è chi ha commentato il personaggio di Fois: "Ragazzi il sensitivo sta cambiando tutto in quel reparto". Altri utenti si sono soffermati su Serenella: "Spero che riesca a superare l'esame di caposala perché se lo merita davvero". Alcuni spettatori invece continuano a ipotizzare il legame tra Ferraris e Irma: "Io penso che c'entri il cuore di Luisa". Infine c'è chi ha elogiato la fiction: "Complimenti al cast. Davvero bravi".