Domenica 15 febbraio, su Rai 1, andrà in onda la quarta puntata di Cuori 3. Le anticipazioni riguardano la dottoressa Brunello: il primario Luciano La Rosa convoca Delia per sapere se qualcosa è andato storto durante l'intervento d'urgenza che ha portato la morte di Recchi. Irma dopo aver avuto una notte di passione con Alberto vuole vendicarsi, raccontando tutto a Delia.

Cuori 3: trama 7° e 8° episodio

Nel settimo episodio di Cuori 3, le anticipazioni riguardano un momento di crisi di Delia Brunello dal punto di vista professionale: la dottoressa ha deciso di operare d'urgenza Recchi, ma durante l'operazione il cuore dell'ex ragioniere ha smesso di battere.

Dunque La Rosa ha convocato Delia per capire se è accaduto qualcosa durante l'intervento. Alle Molinette di Torino arriva una nuova paziente, Jolanda: la ragazza è un'amica di Letizia, sorella di Roberta. Fausto salva la vita della donna ma scopre un segreto.

L'ottavo episodio invece, vede Roberta accettare l'invito a cena di Fausto. Irma dopo aver trascorso una notte di passione con Alberto Ferraris continua a cercarlo ma viene continuamente rifiutata. Dunque per vendicarsi vuole raccontare tutto a Delia, ma l'incontro con Luisa cambierà il suo modo di vedere le cose. Hemlut e Virginia Corvara presentano il primo pacemaker con batterie nucleari, ma Ferraris non sembra essere entusiasta. Bruno (figlio del primario) invece può uscire dall'ospedale per un giorno e quindi invita Elena a trascorrere del tempo insieme a lui.

Ascolti tv 9 febbraio

Lunedì 9 febbraio si è rinnovata la sfida degli ascolti tv del prime time.

Su Rai 1 Cuori 3 è stata vista .940.000 spettatori pari al 17.4% dalle 21:50 alle 23:41. Su Rai 2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico intrattiene 2.626.000 spettatori pari al 13.3%. Su Canale 5 lo show musicale Taratata condotto da Paolo Bonolis ha interessato 2.333.000 spettatori con uno share del 18.1% dalle 21:57 alle 00:52 (After Show a 865.000 e il 18.9%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 712.000 spettatori e il 3.7%.

Il parere di alcuni spettatori

Le nuove trame della serie tv Cuori 3 continuano ad essere oggetto di discussione fra i vari spettatori presenti su X.

Un utente ha affermato: "Menomale che Delia aveva detto che non veniva tradita da Alberto". Uno spettatore ha scritto: "Dopo averci dormito sopra mi sento di dire che quello che hanno fatto ad Helmut è niente rispetto a quello che è stato fatto ad Alberto, il protagonista, distrutto sotto tutti i punti di vista, come uomo e come medico, 2 stagioni buttate al vento per farne una terza inutile". Un altro utente ha ironizzato: "Ma voi ci pensate che attualmente il miglior marito è Ferruccio?". Un ulteriore utente si è soffermato su Serenella: "Bravissima, lo sapevo che riusciva a passare l'esame per diventare caposala. Alla faccia della Macis". Tra i vari c'è anche chi ha ipotizzato il legame tra Ferraris e Irma: "È palese che c'entri il cuore per il trapianto di Luisa, altrimenti non mi spiego cosa sia potuto accadere".

Infine c'è chi ha criticato nuovamente gli sceneggiatori per la trama di Helmut: "Quest'anno l'hanno fatto troppo ambizioso. Lo scorso anno era praticamente perfetto, mentre quest'anno l'hanno dovuto far diventare violento e saccente. Alla fine per cosa? Per far tornare Virginia da Fausto".