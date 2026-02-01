Le anticipazioni delle nuove puntate di Cuori 3 che andranno in onda domenica 8 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Alberto si mostrerà disperato nel momento in cui apprenderà alla radio che una giovane ragazza ha scelto di togliersi la vita e inizierà a temere che possa trattarsi di Irma.
Intanto Delia deciderà di andare da un medico per scoprire tutta la verità in merito a una possibile gravidanza e a quel figlio tanto atteso che tarda ad arrivare.
Alberto disperato per Irma: anticipazioni Cuori 3 di domenica 8 febbraio
Alberto si mostrerà disperato nel momento in cui alla radio verrà annunciata la terribile notizia del suicidio di una giovane donna.
Il medico arriverà a temere subito il peggio, ipotizzando che quella giovane donna che si sarebbe tolta la vita potrebbe essere Irma.
Per tale motivo Alberto deciderà di mettersi al più presto sulle tracce della donna, così da poter scoprire tutta la verità in merito a quanto le sta succedendo, dopo che l'aveva vista arrivare in ospedale in gravi condizioni di salute.
Delia scopre la verità sul figlio tanto atteso nella prossima puntata dell'8 febbraio
Intanto Delia non riuscirà a rassegnarsi all'idea di non riuscire ad avere un bambino, motivo per il quale deciderà di sottoporsi a una nuova visita specialistica dal medico.
La donna scoprirà così tutta la verità su questo figlio tanto desiderato: il medico la rassicurerà dicendole che non è affatto sterile e che dovrebbe cercare di stare più calma.
Nel frattempo Alberto continuerà ad assumere un atteggiamento sfuggente nei confronti della donna, alimentando sempre più dubbi e sospetti.
Intanto i valori di Bruno continueranno a peggiorare: il suo quadro clinico apparirà sempre più drastico e preoccupante per tutti i medici che lo tengono in cura.
Previsti dei raddoppi serali per la fiction Cuori 3 su Rai 1
In attesa di questi episodi inediti, la Rai ha scelto di puntare su un raddoppio settimanale per la fiction Cuori 3 nel corso delle prossime settimane di messa in onda.
La fiction con Pilar Fogliati, quindi, andrà in onda non solo domenica 8 ma anche lunedì 9 febbraio, sfidando gli show trasmessi in prime time su Canale 5.