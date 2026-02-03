Le anticipazioni sulla terza puntata di Cuori 3 in programma lunedì 9 febbraio in prima visione assoluta su Rai 1 rivelano che Delia si ritroverà a fare i conti con le bugie che le sono state raccontate da Alberto e non la prenderà affatto bene, tanto che tra i due si assisterà a un nuovo durissimo scontro che metterà alla prova il loro matrimonio e quel futuro felice assieme.

Delia scopre le bugie di Alberto: anticipazioni Cuori 3 di lunedì 9 febbraio 2026

Per Delia, nel corso della terza puntata di Cuori 3 in programma eccezionalmente lunedì 9 febbraio, arriverà il momento di scoprire la verità sulle bugie che le sono state raccontate dal suo compagno Alberto.

Tra i due si assisterà a un momento di fortissima tensione, tanto che si ritroveranno ai ferri corti e questa scoperta metterà a durissima prova il loro rapporto.

Col passare dei giorni, però, Delia si renderà conto di non poter ignorare ciò che sta succedendo e per tale motivo deciderà di intervenire in prima persona per cercare di capire come affrontare la questione.

Per tale motivo, quindi, la donna deciderà di fissare un incontro con Alberto: i due si recheranno insieme al Blue Night.

Alberto e Delia ai ferri corti per un'operazione da fare

Le anticipazioni della terza puntata di Cuori 3, inoltre, rivelano che in reparto arriverà Girolamo Recchi, un ex ferroviere che si trova in condizioni di salute decisamente precarie e preoccupanti.

Il cuore di Girolamo è malridotto e necessita di un intervento urgente per poter scongiurare il peggio.

L'unica possibilità è quella di tentare un'operazione con cateteri e palloncini: un'opzione che vedrà Delia pronta a intervenire al più presto, mentre Alberto si mostrerà drastico e non sarà disposto a realizzare questo tipo di operazione, ritenendola eccessivamente rischiosa.

Buoni ascolti per il debutto di Cuori 3 su Rai 1

In attesa di questo nuovo appuntamento con la fiction che vede protagonista Pilar Fogliati, gli ascolti del debutto sono stati molto positivi.

La fiction ha registrato una media di quasi 3 milioni di spettatori in prime time, arrivando a sfiorare la soglia del 18% con picchi del 20% nel corso del secondo episodio.