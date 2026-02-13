Su Rai 1, è pronto ad andare in onda il gran finale di Cuori 3: la serie tv infatti, è in programma domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio. Su X l'account Aurora Tv ha pubblicato un promo contenenti in cui si vede Irma impugnare una pistola e puntarla contro qualcuno. Stando alle ipotesi degli spettatori, la cantante sarebbe pronta a vendicarsi di Alberto Ferraris dopo aver scoperto una verità difficile da digerire.

Cuori 3: trama gran finale

Il promo diffuso da Aurora Tv (società italiana di produzione televisiva, parte del gruppo Banijay) ha diffuso nuove anticipazioni sulle ultime tre puntate di Cuori 3.

Si parte dal bacio di Alberto Ferraris con Irma, per poi passare al matrimonio di Delia e Alberto. A seguire si vede Irma disperata che impugna una pistola e la punta contro qualcuno. La cantante sembra volersi vendicare di qualcuno dopo aver scoperto una verità difficile da digerire: casualmente Irma scopre che Luisa (sorella del dottor Ferraris) ha subito un trapianto di cuore. Dal momento che il fidanzato è morto in un'incidente stradale, non è chiaro se quel cuore fosse destinato a Filippo oppure se Ferraris non abbia fatto il possibile per salvare l'uomo in modo da destinare l'organo alla sorella.

Domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio su Rai1.#Cuori3 #AuroraTV pic.twitter.com/6agQiZOSX5 — AuroraTv (@AuroraTvBanijay) February 12, 2026

Spettatori in apprensione per Alberto Ferraris

Su X, gli spettatori hanno commentato con apprensione gli spoiler legati agli ultimi tre episodi della serie tv Cuori 3.

Un utente ha ipotizzato: "Matteo Martari in un'intervista ha detto che ci sarà una quarta stagione, quindi non credo che venga ucciso". A fare eco ci ha pensato un altro spettatore: "Ora che Delia scopre di essere in dolce attesa, rischia di perdere il marito? Ma cosa stiamo vedendo". Un utente ha ipotizzato il finale: "Sicuramente Irma spara ad Alberto e Delia dirà di aspettare un figlio mentre lui entra in sala operatoria". Un telespettatore si è domandato quale sia il legame tra Irma e il dottor Ferraris: "Sicuro c'entra il cuore di Luisa". Un fan si è detto deluso dalla trama della terza stagione: "Ma che scena è nel gran finale. Aiutooo". Infine c'è chi ha criticato il tradimento di Alberto a Delia: "Ho voluto fortemente una terza stagione ma se avessi saputo che mi avrebbero dato questo, mi sarebbe bastato quel meraviglioso finale della seconda stagione. Non ho parole".