Cambio programmazione per l'ultima puntata della fiction Cuori 3, con Pilar Fogliati, attualmente in onda nella fascia serale di Rai 1.

La fiction, composta da un totale di sei puntate, chiuderà in anticipo rispetto al previsto dato che la Rai ha scelto di anticipare la data di messa in onda della puntata finale per poter lasciare spazio alla cerimonia finale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che andrà in onda integralmente sulla rete ammiraglia.

Cambio programmazione per Cuori 3: l'ultima puntata anticipa la messa in onda su Rai 1

Dopo il raddoppio di questa settimana, per la fiction Cuori 3 è in programma un altro cambio programmazione che porterà poi al gran finale di sempre di questa stagione.

Domenica 15 febbraio andrà in onda la quarta puntata in prima visione assoluta, mentre lunedì 16 febbraio sarà trasmessa la quinta puntata prevista.

La fiction, però, non chiuderà più domenica 22 febbraio come era previsto inizialmente bensì andrà in onda martedì 17 febbraio con la sesta e ultima puntata.

Perché la fiction chiude prima su Rai 1

A prendere questa decisione sono stati i vertici della tv di Stato, dopo che in queste ore si è optato per la messa in onda della Cerimonia finale delle Olimpiadi nella fascia serale di Rai 1 e non più su Rai 2 come previsto inizialmente.

Il 22 febbraio, quindi, la rete ammiraglia trasmetterà la cerimonia conclusiva dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina a partire dalle 20 circa.

Ottimi ascolti per Cuori 3 in prima serata su Rai 1

Intanto proseguono gli ascolti positivi di questa terza stagione di Cuori che, anche nella serata di lunedì, ha registrato una media di circa 3 milioni di spettatori complessivi tra primo e secondo episodio, arrivando a sfiorare il 19% di share.

La fiction con Pilar Fogliati, che è stata annunciata e confermata da Carlo Conti come una delle co-conduttrici del prossimo Festival di Sanremo 2026, ha battuto la prima puntata dello show musicale Taratatà condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, seguito da una media di 2,3 milioni di spettatori al debutto, fermandosi al 18% di share, nonostante la presenza di numerosi Big della musica italiana come Giorgia, Emma Marrone e Ligabue.