Domenica 15 febbraio, su Rai 1, andranno in onda due nuovi episodi di Cuori 3. Gli spoiler legati al 4° appuntamento parlano del matrimonio tra Delia Brunello e Alberto Ferraris sempre più in crisi: dopo la notte di passione trascorsa con Alberto, Irma vuole raccontare a Delia del tradimento; la cantante vuole vendicarsi perché Ferraris ha chiesto di non essere più cercato.

Anticipazioni Cuori 3

Le anticipazioni di Cuori 3 del 15 febbraio, riguardano la vita coniugale di Alberto e Delia: la coppia è sempre più in crisi, al punto che Ferraris ha tradito sua moglie con Irma.

Quest'ultima ha continuato a cercare Alberto, ma dopo i continui rifiuti Irma decide di vendicarsi raccontando a Delia del tradimento. Nel momento in cui la cantante arriva sotto casa della dottoressa Brunello la vede con Luisa e inizia ad avere dei dubbi: Irma crede che il trapianto di cuore della sorella di Ferraris sia in qualche modo legata alla morte del suo fidanzato.

Dal punto di vista professionale per la dottoressa Brunello non va meglio: La Rosa la convoca in presidenza per saperne di più sulla morte di Recchi durante un'intervento al cuore d'urgenza. Fausto salva la vita di Jolanda, un'amica della sorella di Roberta: quest'ultima invece decide di accettare l'invito a cena da parte del collega.

Bruno invece chiede ad Elena di passare qualche ora insieme fuori dalle Molinette di Torino.

Riassunto episodi precedenti

La serie tv Cuori 3 è andata in onda con un doppio appuntamento: domenica 8 e lunedì 9 febbraio.

Delia dopo aver visto Alberto raccontarle diverse bugie su Irma, ha deciso di andare insieme a lui al Blue Night. Non si rivela una scelta azzeccata, visto che la cantante ha deciso di cantare un brano che sembra parlare di un'amore impossibile da vivere. Recchi nel cuore della notte si sente male e la dottoressa Brunello decide di fargli uno stent, ma durante l'intervento qualcosa va storto e l'uomo perde la vita. Riccardo vuole risposarsi con Luisa, ma il padre dell'uomo teme uno scandalo e quindi gli toglie il fondi per il progetto alla quale sta lavorando con la dottoressa Brunello.

La terapia antibiotica di Bruno funziona, quindi il ragazzo può dire addio al polmone d'acciaio. La madre di Bruno però scopre che Luciano La Rosa in passato non l'ha vaccinato contro la polio e quindi decide di andare via da casa. Helmut invece è sempre più frustrato e per ogni cosa finisce per prendersela con la moglie Virginia Corvara.

Le ipotesi del web sul legame tra Ferraris e Irma

Su X, gli spettatori di Cuori 3 hanno avanzato diverse ipotesi sul legame che c'è tra Ferraris e Irma.

Un utente ha affermato: "Irma ha capito che Delia e Alberto si amano e lui che fa? Corre dalla cantante per il senso di colpa. Ma che hai fatto? Hai falsificato gli esami di Luisa per farle avere il cuore? Hai pagato?

Hai corrotto qualcuno? Io non lo so". Un altro ha aggiunto: "Secondo me Alberto ha fatto in modo che Luisa avesse il cuore al posto di quel ragazzo con cui parlava Irma (visto che lui sembrava molto pallido forse per un problema al cuore) e adesso lui si sente in colpa". Un'ulteriore utente ha affermato: "Ma non è che il cuore andato alla sorella di Alberto doveva essere di Irma? Per questo Alberto le vuole stare vicino, perché si sente in colpa". Un altro fan della fiction ha invece ipotizzato: "Dicono che il ragazzo di Irma sia morto in un'incidente. E se Alberto non avesse fatto il possibile per salvarlo in modo da dare il cuore alla sorella?". Un altro utente ha commentato: "Personalmente il tradimento di Alberto a Delia potevano risparmiarselo. Proprio ora che probabilmente lei aspetta un figlio".