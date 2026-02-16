In occasione della penultima puntata di Cuori 3, in onda oggi 16 febbraio su Rai 1 dalle 21:30 circa, tra Helmut e Virginia la situazione precipita: lui è sempre più frustrato ed il rifiuto del primario di Milano al progetto del pacemaker nucleare non fa altro che peggiorare la situazione fra i due coniugi. Anche per Delia Brunello e Alberto Ferraris la situazione non è delle migliori: la cardiologa lascia la casa coniugale.

Cuori 3: anticipazioni 16 febbraio

Le anticipazioni di Cuori 3 riguardanti la penultima puntata, vedono protagonisti Helmut e Virginia: dopo il no del primario di Milano al progetto del pacemaker nucleare, lui sfoga la sua frustrazione con la moglie tanto da sfociare in una violenza domestica.

Nel frattempo la figlia dell'ormai compianto professor Corvara è sempre più isolata per seguire le scelte del marito.

Anche la situazione fra Delia e Alberto precipita: la dottoressa Brunello si appresta a lasciare la casa coniugale, mentre Ferraris rassegna le dimissioni. Intanto alle Molinette di Torino arriva l'ex dottore Mosca: le sue condizioni di salute preoccupano al punto da mettere in quarantena l'intero reparto di cardiologia. Le condizioni di salute di Luisa precipitano al punto che deve essere trasportata d'urgenza a Zurigo dove era stata sottoposta al trapianto di cuore; Alberto è pronto ad andare con lei ma La Rosa gli chiede di restare per operare suo figlio Bruno che anche lui ha avuto una ricaduta.

Serena e Ferruccio invece si trovano a dover affrontare un problema di salute di Anna: tutta ad un tratto la bambina non parla più.

Ascolti tv domenica 15 febbraio

Nella sfida degli ascolti tv del prime time di domenica 15 febbraio, la serie tv Cuori 3 in onda su Rai 1 è stata vista da 2.968.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Rai2 il Pattinaggio Artistico è stato seguito da 2.073.000 spettatori con uno share dell'11.7%. Su Canale 5 Chi Vuole essere Milionario - Il Torneo ha incollato davanti al piccolo schermo 1.682.000 spettatori con uno share del 13.6%. Sul Nove Che Tempo Che Fa ha totalizzato 1.506.000 spettatori, mentre la parte chiamata Il Tavolo ha ottenuto uno share del 6.7%.

Il commento dei telespettatori

Su X, gli spettatori di Cuori 3 hanno commentato quanto accaduto nella puntata di ieri.

Un utente ha scritto: "Niente alla fine la coppia di Ferruccio e Serenella si sta rivelando la più sana tra tutte". Un altro spettatore ha ironizzato sul brano cantato da Irma: "Se parte nuovamente 'avrei voluto, avrei voluto' spacco la tv". Un utente si è soffermato su Helmut e Virginia: "L'ambizione di lui è diventata talmente tanta da renderlo frustrato". Un altro utente anche ha affermato: "Virginia è sempre più isolata per andare dietro al marito". Un utente ha aggiunto: "Se ci fosse stato ancora Cesare Corvara, Helmut avrebbe fatto un volo dal quinto piano". Tra gli utenti c'è chi si è preoccupato per Luisa: "Mi dispiace che per colpa della moglie di Riccardo, sia ricaduta in basso".

Un ulteriore utente ha commentato: "Quanto può essere cattiva una donna che vuole tenersi il marito a tutti i costi anche sapendo che non è più innamorato di lei". Un altro utente ha affermato: "Sono stati bravissimi a costruire la storia di Luisa e l'evoluzione del suo personaggio molto complesso e difficile da interpretare raccontato tra emotività e medicina. Benedetta Cimatti si è cucita addosso questo ruolo, un'attrice pazzesca che meriterebbe molto di più". Infine c'è chi si è soffermato su Delia e Alberto: "Ferraris è un uomo che ha fatto di tutto per salvare la vita della sorella, anche rischiando di essere radiato dall'albo".