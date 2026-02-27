Vincenzo De Lucia è tornato sul palco del Festival di Sanremo 2026 nei panni di Laura Pausini, suscitando sorpresa e divertimento tra il pubblico dell’Ariston. L’attore, imitatore e regista teatrale ha vestito i panni della co-conduttrice in una gag che ha colto di sorpresa anche Carlo Conti, dando vita a un siparietto ironico e ben orchestrato.

Una presenza a sorpresa

La partecipazione di De Lucia è stata tenuta segreta fino all’ultimo: il suo nome non compariva nella scaletta ufficiale né sulla porta della stanza d’albergo. È apparso sul palco solo in un secondo momento, suscitando reazioni immediate.

L’imitazione di Laura Pausini è stata curata nei minimi dettagli, dalle movenze al trucco, e ha colpito per la somiglianza e la precisione dell’interpretazione.

Il siparietto con la vera Pausini

Durante la terza serata, è andata in scena un’intervista doppia tra la vera Laura Pausini e la sua imitazione, condotta da Carlo Conti. Il conduttore ha finto di non riuscire a distinguere le due, scatenando battute e risposte ironiche. De Lucia ha scherzato sui Grammy vinti e sul conto in banca, mentre la Pausini ha risposto con spontaneità, creando un momento di leggerezza e complicità sul palco.

Chi è Vincenzo De Lucia

Nato a Napoli nel 1987, De Lucia ha iniziato la sua carriera in teatro come attore, sceneggiatore e regista.

Il suo debutto televisivo risale al 2010 su Rai 3 con lo spettacolo musicale “Marialuna… una vita tutta in salita!”. Ha poi partecipato a Made in Sud, dove ha iniziato a farsi conoscere grazie all’imitazione di Maria De Filippi. Il successo è cresciuto con la partecipazione a Domenica In nel 2020 e, dal 2023, è presenza fissa nel cast di Stasera tutto è possibile, dove ha consolidato la sua popolarità con imitazioni di volti noti della tv italiana.

Un legame personale e professionale

In un’intervista a Verissimo, De Lucia ha dichiarato di essere single e di voler mantenere privata la sua vita personale. Ha però raccontato con emozione il rapporto speciale con la nonna, figura centrale nella sua vita, che lo ha sostenuto fin dagli inizi, cucendogli gli abiti e credendo nel suo sogno.

La partecipazione al Festival di Sanremo 2026 conferma la versatilità e il talento di Vincenzo De Lucia, capace di sorprendere il pubblico con ironia e autenticità.