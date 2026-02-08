Silvia Toffanin torna in onda oggi, domenica 8 febbraio, alle 15.30 su Canale 5 con una nuova puntata di Verissimo. In studio si alterneranno ospiti del mondo dello spettacolo e della cronaca, pronti a raccontarsi in interviste ritratto.

Ospiti in primo piano

Tra i protagonisti della puntata figura Paolo Bonolis, definito un “fuoriclasse della tv”, che sarà ospite in vista delle sue due serate evento intitolate ‘Taratata’, in onda da lunedì 9 febbraio su Canale 5. Accanto a lui, Lino Banfi si presenta in un ritratto di famiglia, accompagnato dalla figlia Rosanna, dalla nipote Virginia e dalla bisnipote Matilde.

Volti nuovi e testimonianze personali

Per la prima volta a Verissimo, Paolo Belli si racconta tra pubblico e privato. In studio anche Anna Pettinelli e Anna Safroncik, mentre Clizia Incorvaia offre la sua versione in merito agli attacchi ricevuti sul suo rapporto con l’ex marito. Infine, due abitanti di Niscemi, Giovanni e Giusy, portano la loro testimonianza sulla drammatica frana che ha colpito il loro comune.

La puntata di oggi promette un mix di intrattenimento, riflessione e storie personali, confermando il format di Verissimo come spazio di dialogo e racconto autentico.