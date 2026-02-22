Oggi, domenica 22 febbraio, torna ‘Domenica In’ su Rai 1 alle 14.00. Alla conduzione Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La puntata si preannuncia come un mix di musica, riflessione e attualità, con ospiti che spaziano dal mondo dell’arte a quello della testimonianza civile.

Musica e percorsi artistici

Il cantautore Cristiano De André si esibirà con alcuni brani del repertorio del padre Fabrizio, annunciando contestualmente le nuove date del tour “De André canta De André‑Best Of Tour 2026”. Al suo fianco, la figlia Alice De André presenterà il suo spettacolo “Alice non canta De André”, sottolineando un percorso artistico personale, distinto dall’eredità familiare.

La scena musicale contemporanea è rappresentata da Giusy Ferreri, che porterà in studio il suo nuovo singolo “Musica Classica”. Il brano conferma la cifra vocale distintiva dell’artista, aggiungendo un momento musicale riconoscibile all’interno della trasmissione.

Memoria, resilienza e attualità

Un momento significativo della puntata sarà dedicato alla memoria e alla responsabilità collettiva, con la testimonianza di Erica Didone, madre di Achille Barosi, una delle giovani vittime del rogo nel locale Le Constellation a Crans-Montana.

Manuel Bortuzzo condividerà il suo percorso di rinascita dopo la sparatoria del febbraio 2019 che lo ha costretto su una sedia a rotelle, offrendo un messaggio di resilienza e speranza.

Per quanto riguarda l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme alle giornaliste Candida Morvillo e Maria Corbi. In collegamento, interverrà anche Antonio Caprarica. Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, presenterà un numero speciale dedicato ai protagonisti del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo e ironia finale

Enzo Miccio sarà l’inviato speciale dal Teatro Ariston, pronto a raccontare curiosità e retroscena a 48 ore dall’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo. A chiudere la puntata, Teo Mammucari proporrà il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”, introducendo un tocco di leggerezza e ironia.

La scaletta di oggi unisce musica, memoria, attualità e intrattenimento, confermando il ruolo di ‘Domenica In’ come contenitore capace di raccontare storie diverse con equilibrio e partecipazione.