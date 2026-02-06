Il prossimo giovedì 15 febbraio, su Rai 1, andrà in onda un nuova episodio di Don Matteo 15. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni diverse coppie vivranno un momento di crisi: Giulia e Diego non riescono più a trovare la serenità poiché la sorella di don Massimo è sempre più coinvolta nel suo nuovo progetto di lavoro. Elisa si rivolge ad una maga, perché si sente trascurata dal Maresciallo Cecchini.

Anticipazioni 6° episodio

Le anticipazioni del sesto episodio di Don Matteo 15, vedono Giulia e Diego attraversare un momento di crisi: lei è sempre più proiettata nel nuovo lavoro nel mondo della moda che gli ha offerto il suo ex Mathias.

Dal canto suo, il capitano non riesce a comprendere l'ambizione della sua compagna ed inizia a convincersi sempre di più che Giulia ci tenga particolarmente al suo lavoro solo ed esclusivamente per avere un contatto con l'ex, visto che fra i due c'è stato anche un bacio.

Anche Elisa e il Maresciallo Cecchini vivono un momento di difficoltà, poiché la scrittrice si sente trascurata. Decide di rivolgersi ad una maga per capire come risolvere i problemi di coppia. Nel momento in cui il maresciallo scopre che la moglie va da una maga, Cecchini cerca di rimediare travestendosi da mago per leggere le carte ad Elisa e rassicurarla che tutto sta andando bene. Don Massimo invece, è sempre più preoccupato per la sparizione di Maria: la ragazza ha deciso di lasciare la canonica, perché tormentata da alcuni incubi notturni su una sua precedente vita prima che perdesse la memoria.

Ascolti tv 5 febbraio: trionfa Don Matteo 15

Nel prime time di giovedì 5 febbraio, si è rinnovata la sfida degli ascolti tv che ha visto trionfare Don Matteo 15.

Rai 1 ha raccolto davanti al piccolo schermo 4.055.000 di spettatori, pari al 23.2% di share: nel quinto episodio c'è stata anche la partecipazione speciale di Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza. Striscia la Notizia, su Canale 5, è stato seguito da 1.717.000 spettatori con uno share dell’11%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia Atalanta-Juventus ha raccolto davanti al piccolo schermo 3.348.000 spettatori con il 16.3% di share.

Sul Nove Only Fun-Comico Show con Belen Rodriguez ha invece totalizzato il 3,4% di share con 568.000 spettatori.

Il commento di alcuni utenti del web

La serie tv Don Matteo 15 non è stata solamente la più vista della serata di ieri, ma è stata altrettanto commentato su X dagli spettatori.

Un utente ha scritto: "Niente, va sempre peggio tra Giulia e Diego". A fare eco ci ha pensato un altro telespettatore: "Gli autori vogliono proprio boicottarci il matrimonio del Capitano". Un altro utente ha commentato: "Ma ora Maria dov'è andata?". Tra gli utenti c'è chi ha scritto: "Non Suor Costanza che anche a Don Matteo cucina il coniglio porchettato e lo presenta come sua specialità proprio come in Che Dio ci aiuti".

Un ulteriore utente ha fatto un elogio a Valeria Fabrizi: "Ragazzi è troppo troppo brava". Un telespettatore ha invece lanciato un appello agli sceneggiatori della fiction: "Vi prego sceneggiatori, nella prossima stagione trovate una piccola parte a Suor Costanza. Piazzatela in canonica, da qualche parte. Vi prego". Un altro utente ha affermato: "Giulia più faceva finta di nulla del bacio con Mathias più insospettiva Diego". Infine c'è anche chi ha commentato il personaggio del Maresciallo Cecchini: "Aiuto lui e Suor Costanza farebbero salire lo share al 50%", mentre un fan ha affermato: "No vabbè la prossima puntata si trasforma in mago per convincere Elisa che va tutto bene. Solo Cecchini poteva inventare una cosa simile, adoro".