Giovedì 5 marzo, su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Don Matteo 15. Gli spoiler parlano di una crisi sempre più profonda tra Diego e Giulia: lei parte per Milano per inseguire il sogno di lavorare nel mondo della moda, mentre il Capitano si avvicina sempre di più a Caterina che anche lei sta vivendo un momento delicato e intende lasciare l'Arma dei Carabinieri.

Don Matteo 15: cosa succede nell'8° episodio

Le anticipazioni di Don Matteo 15 riguardanti l'episodio L'Evaso, vedono Giulia e Diego sempre più in crisi: lei ha deciso di partire per Milano per cercare di realizzare il sogno di lavorare nel mondo dello moda, mentre il Capitano sempre più confuso si avvicina a Caterina.

Anche quest'ultima sembra vivere un momento di smarrimento, al punto che vorrebbe lasciare l'Arma.

Anche Maria si è rifugiata a Spello e non intende tornare in canonica per paura che il suo passato burrascoso possa mettere in pericolo le persone a cui vuole bene. A rassicurare la ragazza ci pensa don Massimo esortandola a ritornare dai suoi affetti.

Ascolti tv 19 febbraio

Giovedì 19 febbraio si è rinnovata la sfida degli ascolti tv.

Nel prime time la serie tv Don Matteo 15 in onda su Rai 1 è stata vista da 3.633.000 spettatori pari al 21.9% di share. Su Rai2 le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con il Pattinaggio Artistico ha intrattenuto 2.025.000 spettatori pari al 10.2%. Striscia la Notizia su Canale 5 ha conquistato 1.479.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su La7 Piazzapulita ha incollato al piccolo schermo 895.000 spettatori. Su Tv8 la partita Celtic-Stoccarda di Europa League ha raggiunto l'1,7% di share.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, diversi fan di Don Matteo 15 hanno commentato quanto accaduto nella puntata di ieri e le nuove trame: "Giulia è diventata una guest star. L’abbiamo lasciata ad aiutare gli altri, ed ora è la regina della moda che appare e scompare.

E Diego? Poche scene insieme, in piazza, come due che si incrociano per caso. La casa che sognavano insieme? Polvere". Un altro utente ha affermato: "I Mezzanottini non si capiscono più perché hanno smesso di parlare sul serio. Giulia sta affogando nel suo caos e non trova appiglio. Diego è ferito marcio. Eppure… sotto sotto c'è ancora il loro amore. Torneranno, più forti di prima". Un fan ha aggiunto: "Dite a Caterina di andare a giocare un po' più in là, grazie". Infine un utente ha commentato: "Qui lo dico e qui lo nego...i miei unicorni hanno bisogno di carezze: Caterina non sarà una terza incomoda ma anzi lo farà riflettere e capire quanto sia importante la sua relazione con Giulia per lui e li farà rimettere insieme".