Giovedì 12 febbraio alle ore 21:30 andrà in onda su Rai 1 la sesta puntata della quindicesima stagione di Don Matteo.

Le anticipazioni del sesto episodio ci rivelano che, Diego provocherà Giulia e dormirà a casa del maresciallo Provvedi. Inoltre il matrimonio tra il maresciallo Cecchini e la moglie Elisa vivrà un periodo di crisi e Nino ingannerà la moglie fingendosi un mago. Il maresciallo confesserà a Don Massimo di avere paura che la moglie lo stia tradendo.

Cecchini si finge un mago

Il 12 febbraio sarà trasmessa sulla prima rete nazionale la sesta delle dieci puntate totali previste di Don Matteo 15.

Anche la scorsa settimana è risultato il programma più visto della serata con oltre 4 milioni di spettatori ed uno share superiore al 23%.

Secondo le trame del sesto episodio dal titolo Il Bagatto, il rapporto tra il maresciallo Cecchini e la moglie Elisa non sarà dei migliori. La donna infatti manifesterà più di un malessere e si rivolgerà ad un mago per trovare un modo per risolvere ogni problema. Nello spot su Rai 1 si vede Elisa chiedere al mago di togliere la tendina per poterlo vedere in faccia, mentre Caterina Provvedi farà presente al pari grado che in questo modo non sta facendo altro che ingannare la moglie.

Diego e Giulia hanno molte incomprensioni

In base alle anticipazioni televisive della sesta puntata, Giulia sarà sempre più coinvolta nella sua opportunità lavorativa nel mondo della moda, che si è potuta aprire grazie all'intervento dell'ex marito Mathias.

Diego non accetterà tutti i cambiamenti avvenuti nell'ultimo periodo e le incomprensioni porteranno una certa distanza nella coppia. Gli spoiler del promo di Rai 1 ci rivelano che il capitano Martini dormirà a casa di Caterina sul divano e dirà alla fidanzata, in tono provocatorio, che non ha motivo di essere gelosa.

Tra le altre cose, il maresciallo Cecchini esternerà a Don Massimo la propria paura che la moglie Elisa lo tradisca con un altro uomo. Il sacerdote gli risponderà parlandogli di Shakespeare.

Riepilogo della precedente puntata

Nell'episodio andato in onda la scorsa settimana, Maria ha scritto una lettera per Don Massimo in cui ha spiegato che è scappata via poiché ha capito di poter essere un pericolo per il suo bambino e per tutti loro.

Inoltre Suor Costanza è giunta a Spoleto per incontrare sua nipote Caterina, ma anche per aiutare una ragazza in difficoltà che ha rischiato di finire in carcere per avere investito un uomo. Giulia, invece, ha confessato a Diego che Mathias l'ha baciata ed il capitano ha apprezzato la sua sincerità.