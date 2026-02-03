Giovedì 5 febbraio alle ore 21:30 andrà in onda su Rai 1 la quinta puntata della quindicesima stagione di Don Matteo.

Le anticipazioni ci rivelano che, Suor Costanza tornerà a Spoleto per incontrare la nipote Caterina che crederà ancora essere una novizia. Il maresciallo Cecchini aiuterà la collega perché non vorrà far scoprire alla zia che è diventata un carabiniere.

Giulia e Mathias, invece, si baceranno e Don Massimo inviterà la sorella a raccontare ogni cosa al capitano Martini.

Giulia è presa dai sensi di colpa

Il 5 febbraio sarà trasmessa su Rai 1 la quinta delle dieci totali puntate previste di Don Matteo 15.

Anche il precedente episodio è risultato essere l'evento più visto della serata con un seguito di quasi 4 milioni di spettatori ed uno share del 23%.

In base alle trame della quinta puntata dal titolo Il Buon Pastore, Giulia andrà a Perugia insieme Mathias, che l'ha aiutata ad iniziare uno stage nel mondo della moda. Diego a Spoleto cercherà in ogni modo di non essere geloso della situazione e non si sbaglierà, visto che la sua fidanzata si scambierà un bacio con il suo ex marito. La giovane Mezzanotte sarà presa dai rimorsi per quanto successo e Don Massimo esorterà la sorella a raccontare la verità al capitano.

Caterina indossa di nuovo l'abito da suora

Secondo il promo quinto episodio, a Spoleto giungerà Suor Costanza che si sarà persa e scenderà dalla scalinata con la sua auto.

Caterina rivelerà al maresciallo Cecchini che l'anziana religiosa è sua zia e non ha ancora saputo che ha lasciato il noviziato per diventare un carabiniere. Nino sosterrà la sua pari grado e metteranno in piedi una messinscena, ma non diranno nulla al capitano Martini il quale non si spiegherà la presenza di due suore. Provvedi, pur di non farsi scoprire dalla zia, tornerà ad indossare per un giorno i panni della suora.

Riepilogo della puntata precedente

Nell'episodio andato in onda la scorsa settimana, il maresciallo Cecchini ha cancellato per sbaglio la bozza del racconto dal pc della moglie e ha cercato in ogni modo di recuperarlo. Alla fine però è riuscito a chiarire le incomprensioni con lei.

Inoltre Caterina ha aiutato il capitano Martini nel ballo, visto che Giulia gli ha riferito a più riprese di voler danzare il giorno delle nozze.

Maria, invece, ha pensato di avere finalmente incontrato la madre, ma Don Massimo è riuscito ad evitarle possibile conseguenze per lei ed il bambino.